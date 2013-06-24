Міністерство фінансів та Державна служба фінансового моніторингу України закликають Групу з розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) внести росію до чорного списку та оприлюднити розширену заяву щодо того, які ризики рф створює для світової фінансової системи, під час пленарних засідань у Парижі 23—27 жовтня. Докази свідчать, що з останнього пленарного засідання, яке відбулося в червні, росія значно збільшила кількість порушень стандартів FATF. Серед них відверте визнання путіним того, що російська держава повністю фінансувала ПВК «вагнер» на суму 1 мільярд доларів США, а також посилення спів­праці росії із країнами, які перебувають під санкціями ООН і внесені до чорного списку FATF, — Іраном і Північною Кореєю.

«У лютому FATF ухвалила рішення про призупинення членства росії, визнавши, що її дії суперечать основним принципам організації. FATF висловила стурбованість повідомленнями про торгівлю зброєю між росією та країнами, що перебувають під санкціями ООН, а також російською кіберзлочинністю. Відтоді росія лише посилила порушення стандартів FATF і санкцій ООН», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.