Мігруючі звірі й птахи помирають раніше за тих, хто не мігрує і веде осідлий спосіб життя. Крім того, мігруючі види також швидше статево дозрівають і раніше починають розмножуватися.

Про це в Nature Communications пишуть вчені з Ексетерського університету, які порівняли за способом життя приблизно 1300 видів тварин.

Цікавими також виявилися відмінності в розмірах тіла: ті види, які мігрують вплав або пішки, в середньому більші, ніж родинні осілі види, а ось ті, хто мігрує повітрям, в середньому за розміром менші тих, хто не мігрує. Причина того, що мігруючі види «живуть швидко і вмирають молодими», можливо, в тому, що їм доводиться витрачати багато енергії на подорожі, в яких багато неприємних випадковостей і стресових ситуацій.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»