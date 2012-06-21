Майже 7000 молодих волонтерів відгукнулися на заклик Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Української волонтерської служби (УВС) підтримати людей, самотніх під час пандемії COVID-19. Від початку карантину вони вже здійснили понад 15 тисяч телефонних дзвінків людям похилого віку, особам з інвалідністю, багатодітним батькам — усім, хто звернувся по підтримку в межах проєкту «Мій телефонний друг».

В Україні 2,7 мільйона осіб з інвалідністю та 740 тисяч громадян похилого віку, які мешкають самі. Для них і багатьох інших категорій населення обмеження контактів та самоізоляція стали випробуванням. Тому в червні 2020-го за підтримки Міністерства соціальної політики, ЮНІСЕФ та УВС було розпочато проєкт «Мій телефонний друг». Для телефонних друзів, з якими спілкуються волонтери, щотижневе телефонування стало можливістю поділитися власним життєвим досвідом і дізнатися більше про сучасну молодь.

«Це як ковток свіжого повітря для самотніх людей, які ще до початку пандемії потребували спілкування. Мій телефонний друг Сашко допомагає зрозуміти, що відбувається поза моєю хатою, бо вийти з дому не можу. Він пояснив, як можна оплатити комунальні послуги онлайн», — розповідає про свою участь у проєкті пані Галина з Донецької області.

Щоб знайти телефонного друга для себе або знайомого, пресслужба Міністерства соціальної політики закликає телефонувати на безплатну гарячу лінію за номером 0-800-202-147 (з понеділка по п’ятницю з 12:00 до 20:00). Щоб стати волонтером проєкту, потрібно зареєструватися на сайті https://befriend.volunteer.country/.

Проєкт реалізують за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Його партнери, крім Мінсоцполітики, —Міністерство молоді та спорту й суспільне мовлення.

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