Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів зустріч з Віце-прем'єр-міністром - Міністром з питань малого та середнього бізнесу, самозайнятих осіб, МСП та сільського господарства, інституційних реформ та демократичного оновлення Бельгії Девідом Кларінвалем. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зустріч відбулася в рамках робочого візиту Миколи Сольського до Брюсселю.

Сторони обговорили продовження ще на рік автономного торгового режиму між Україною та ЄС.

Девід Кларінваль висловив свою солідарність та підтримку Україні.

Зі свого боку Микола Сольський подякував за співробітництво і допомогу.