Транзит української сільськогосподарської продукції через Польщу запрацює вночі з 20 на 21 квітня 2023 року. Обсяги транзитних товарів через цю країну, а також через Угорщину та Словаччину не обмежуються.

Проте, до транзиту своєю територією Польща буде застосовувати додатковий контроль. Про ці заходи вже повідомлено учасників ринку. В разі їх уточнення інформацію буде доведено в робочому порядку. Про це розповів Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час брифінгу зі ЗМІ, передає Урядовий портал.

За словами Міністра, суходолом найбільше української продукції, майже 90%, транспортується транзитом через Румунію, на другому місці Польща – 10%, і найменший транзит здійснюється через Угорщину – це близько 5-6% та Словаччину – 1,5%.

Він наголосив, що український Уряд, та Мінагрополітики зокрема, докладають максимум зусиль, щоб мінімізувати втрати аграріїв. Міністр також підкреслив, що продукція українського аграрного сектору не поступається європейській в якості.

«Я абсолютно впевнений в якості української агропродукції. Вона висококонкурентна, відповідає стандартам європейської якості. Наш аграрний ринок може пишатися тим, що в складних умовах, під час війни, витримує високу європейську конкуренцію з ринком, який має багато дотацій та преференцій, порівняно з українським бізнесом», - наголосив Міністр.

Нагадаємо, Польща, Словаччина та Угорщина заборонили імпорт української агропродукції. Заборони на транзит немає. Переговори наразі тривають.