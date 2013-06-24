Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський взяв участь у презентації Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Міністр виступив на панельній дискусії «Антикорупційна політика у пріоритетних сферах: оборона, відновлення інфраструктури, цифровізація, земля, освіта». Про це повідомляє Урядовий портал.

Він підкреслив, що за останні 3 роки ситуація в аграрній сфері суттєво змінилася і продовжує змінюватися. В першу чергу, завдяки впровадженню законодавчих змін. Зокрема, цифровізації процесів, відкритості та прозорості, дерегуляції, спрощенню адміністративних процедур.

«Ми вважаємо, що приватна власність та конкуренція – це найкращі методи боротьби з корупцією», - зазначив Микола Сольський.

Важливими кроками він назвав реформування галузі рибного господарства, що сприяє розвитку галузі та наповненню місцевих бюджетів. Через електронні аукціони на користування біоресурсами вже за перші місяці 2023 року підписано договорів на 106 млн грн. В той час як 2022 року плата за використання водних біоресурсів склала лише 10,2 млн грн.