Україна потребує міжнародної допомоги в розмінуванні територій, в тому числі земель сільськогосподарського призначення. На цьому наголосив Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час онлайн виступу на засіданні міністрів сільського господарства країн G7, яке проходить в Японії. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

За його словами, в Україні зараз 470 тис. га земель сільськогосподарського призначення заміновано. Наразі обстежено лише 17,5 % замінованих територій, з них 57 тис. га - сільськогосподарського призначення.

«Процес розмінування звільнених територій не припиняється. Але цей процес складний і розтягнеться на десятиліття. На сьогоднішній день в Україні розмінування проводять більше 2600 саперів з державних і приватних структур. З такою потужністю нам знадобиться більше 20 років щоб очистити лише землі сільськогосподарського призначення», - наголосив Міністр.

Він також підкреслив, що Україна для пришвидшення ромінування гостро потребує спеціальну техніку. Зазначивши, що сапер вручну очищає 15-20 кв. м на добу, а техніка для розмінування - 6 кв. км. І при цьому зберігається максимальна безпечність для саперів.

«Ми маємо нагальну потребу в технічному обладнанні для розмінування. Ми точно розуміємо, яка це техніка і скільки її потрібно. І тут ми сподіваємось на вашу допомогу», - звернувся до колег Микола Сольський.

Він підкреслив, що міжнародна підтримка пришвидшить процес розмінування та збереже життя українців, які змушені щоденно ризикувати.

«Серед аграріїв є сміливці, які не чекають, поки до них дійде черга з розмінування. Деякі фермери самотужки, металошукачами, на свій страх і ризик, розміновують поля», - зазначив Микола Сольський.

Він підкреслив, що російська агресія спричинила також проблему з експортом і логістикою, призвела до зростання цін, відсутності в аграріїв обігових коштів і неможливості сплачувати кредити, втрати техніки. Разом з тим, Україна продовжує надавати збіжжя для забезпечення продовольчої безпеки світу. Від початку війни вже експортовано майже 59 млн тонн сільськогосподарської продукції. Також Україна виконує гуманітарну місію - Grain from Ukraine на підтримку найбідніших країн світу. З часу роботи ініціативи відправлено 6 суден із продовольством. Найближчим часом планується ще 4.