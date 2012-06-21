Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»



Миколаївщина посідає перше місце в країні за інтенсивністю захворюваності на коронавірус. За останні два тижні цей показник становив 423 хворих на 100 тисяч населення. Лише за понеділок у Миколаївській області зареєстровано 52 нових випадки COVID-19, причому всі вони — в обласному центрі. За добу від наслідків COVID-19 померло троє, всього з початку пандемії — 558 людей. Такі дані озвучив головний санітарний лікар області Володимир Клочко під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській облдержадміністрації.

Він підкреслив, що кожен третій зроблений в лабораторії ПЛР-тест показав наявність коронавірусної інфекції. «Лабораторний центр провів 103 тисячі досліджень. Це виходить, що фактично кожен третій з числа тих, хто за стандартом прямував на лабораторне дослідження, мав позитивний результат», — підкреслив санітарний лікар. Також на комісії, яку очолює голова облдержадміністрації Віталій Кім, йшлося про додаткові протиепідемічні обмеження, про забезпеченість закладів охорони здоров’я області ліжками та киснем. Окремо розглянуті питання стосовно проведення перевірок дотримання санітарного законодавства та протиепідемічних заходів суб’єктами господарювання.

Як повідомила начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ДУ Держпотребслужби в Миколаївській області Лариса Бурденко, з початку запровадження локдауну здійснено перевірку 2190 об’єктів громадського харчування, продавців продовольчими та непродовольчими товарами. Що стосується закладів громадського харчування, то практично на жодному не виявили порушень. 70% об’єктів закриті, а 30% працювали лише на замовлення. Серед 1089 точок торгівлі непродовольчими товарами, 95% припинили свою діяльність. На 61-му з 526-ти об’єктів торгівлі продовольчими товарами виявлені порушення.

Різні думки викликало питання роботи ковзанки в центрі Миколаєва. Представники поліції та Держпотребслужби висловили вимоги стосовно закриття катку, на якому не дотримуються санітарно-епідеміологічних норм. Голова облдержадміністрації Віталій Кім запропонував дати власникам ковзанки декілька днів для виправлення ситуації. В такому випадку можна продовжити її роботу.