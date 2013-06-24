У грудні 2024 року майже мільйон громадян, які отримують пенсії та соціальні виплати через Укрпошту, скористалися програмою «Зимова єПідтримка». Серед отримувачів допомоги — пенсіонери, люди з інвалідністю I та II груп, а також мешканці прифронтових територій. Ще мільйон громадян можуть отримати допомогу від держави до кінця лютого 2025 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Завдяки Укрпошті люди можуть отримати допомогу в тих регіонах, де немає банків, доступу до інтернету чи мобільного зв’язку. У грудні через поштового оператора «Зимову єПідтримку» отримали вже мільйон українців, серед них мешканці прифронтових територій та люди з інвалідністю. Ще мільйон громадян зможуть скористатися цією можливістю до кінця лютого 2025 року. Для Уряду важливо, щоб у складний зимовий період українці отримали соціальну допомогу, особливо ті категорії, які найбільше цього потребують — пенсіонери, люди з інвалідністю, мешканці прифронтових територій та інші», — зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Тисячу гривень від держави можна отримати під час планової виплати пенсії чи соцдопомоги, а витратити — у відділеннях Укрпошти на товари та послуги з відповідного переліку. Щоб отримати допомогу від держави через Укрпошту, жодних заяв подавати не потрібно. Списки таких отримувачів формує Міністерство соціальної політики України. Про нарахування 1000 гривень громадян повідомляють працівники Укрпошти під час планової виплати пенсії або соціальної допомоги.

«Для Міністерства соціальної політики ключовим пріоритетом є підтримка найвразливіших категорій населення, які найбільше потребують уваги та допомоги. Це в першу чергу люди з інвалідністю, пенсіонери, жителі прифронтових територій, для яких «Укрпошта» є найбільш зручним, зрозумілим і доступним способом отримання виплат. Програма «Зимова єПідтримка» - надзвичайно важлива для цих категорій громадян, які можуть отримати виплату під час отримання пенсії та соцдопомоги, та витратити на оплату комунальних послуг чи товарів з переліку поштового оператора», — зазначила Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Завдяки розгалуженій мережі Укрпошти державну допомогу отримали близько 650 тисяч мешканців сільських і віддалених районів, понад 300 тисяч пенсіонерів та отримувачів соцвиплат у містах, а також 116 тисяч українців, які проживають у прифронтових районах.

«Укрпошта — це про людей і для людей. Наша мережа охоплює кожне місто і село, тож ми змогли доставити державну допомогу туди, де вона потрібна найбільше: у прифронтові райони, віддалені села, де скористатись цифровими засобами складніше, або відсутні банківські установи та термінали. Якщо ви ще не скористались можливістю отримати державну підтримку у відділеннях Укрпошти, зробити це можна до кінця лютого 2025 року», — зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Хто може отримати виплату через Укрпошту

Люди 60+, які отримують пенсії через Укрпошту.

Люди з інвалідністю 1 і 2 групи, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу.

Люди з інвалідністю з дитинства 1 і 2 групи.

Люди, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А.

Люди, які отримують пенсії або соціальні виплати через Укрпошту на територіях активних бойових дій.

Кошти, отримані через Укрпошту, можна витратити лише через Укрпошту: на оплату комунальних платежів, здійснення внесків на благодійні організації, поповнення рахунків мобільних операторів, оформлення передплати, придбання друкованих видань, оплату поштових послуг, а також на придбання товарів та ліків українського виробництва, зазначених у переліку цього поштового оператора.

Довідково

Програма ініційована Президентом України Володимиром Зеленським і покликана надати соціальну підтримку громадянам у складний зимовий період. Одноразова державна допомога в розмірі 1000 гривень надаватиметься всім українцям, які перебувають на підконтрольній Україні

Програма діятиме до 28 лютого 2025 року.