До загального фонду держбюджету надійшли 10 млн євро пільгового фінансування від Банку Розвитку Ради Європи (БРРЄ). Це – перший транш БРРЄ на умовах спільного фінансування в межах проєкту Світового банку “Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя (HEAL Ukraine)”. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зазначені кошти БРРЄ будуть спрямовані на відшкодування видатків держбюджету на виплати за програмою медичних гарантій відповідно до Рамкової угоди про позику між Україною та БРРЄ. Зокрема, 10 млн євро профінансують пріоритетні потреби у сфері охорони здоров’я, у тому числі реабілітацію та послуги з психологічної підтримки.

Проект HEAL Ukraine спрямований на задоволення нових та невідкладних потреб у сфері охорони здоров’я, модернізацію медичної системи тощо. Це рамковий проєкт із загальним запланованим обсягом фінансування у розмірі 500 млн доларів США.

У межах проекту до загального фонду державного бюджету вже надійшло 136 млн доларів США (позикового та грантового фінансування). Ці кошти дозволили профінансувати такі медичні послуги:

понад 5 000 000 доз основних дитячих щеплень;

понад 5 300 000 осіб пройшли розширений первинний медичний огляд;

понад 4 900 000 осіб отримали пільгові ліки за державною програмою “Доступні ліки”;

близько 400 000 людей отримали послуги з психічного здоров’я;

близько 430 000 осіб пройшли курс реабілітації;

понад 3900 медичних працівників пройшли навчання з надання допомоги особам, які пережили гендерно-обумовлене насильство.

“Ми вдячні БРРЄ за значну фінансову підтримку, що сприяє зміцненню української медичної системи. Проєкт HEAL Ukraine дозволяє розширювати спектр і доступ до медичних послуг, а також підвищує їх ефективність та якість. Мільйони українців уже отримали медичну допомогу завдяки успішній реалізації HEAL Ukraine”, – зазначила заступник Міністра фінансів Україні Ольга Зикова.

“Я пишаюсь тим, що БРРЄ так швидко спрямував перший транш на реалізацію проекту HEAL. У майбутньому нашим пріоритетом є швидка та ефективна реалізація проекту, щоб забезпечити українцям доступ до найнеобхіднішої медичної допомоги”, – наголосив Керуючий БРРЄ Карло Монтічеллі.

“Нині наша медична система переживає непрості часи, коли ми намагаємось ефективно протидіяти викликам війни та паралельно продовжувати реформування системи охорони здоровʼя України. Шкода та збитки, нанесені росією українській медичній інфраструктурі — колосальні та наразі вже складають щонайменше 7 млрд доларів США. Тому для нас дуже важлива підтримка міжнародних партнерів, зокрема Банку розвитку Ради Європи. Нині до бюджету надійшов перший транш пільгового фінансування у розмірі 10 млн євро. Кошти будуть направлені на покращення доступності та якості медичної допомоги”, — сказав Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.