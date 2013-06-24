20 березня до держбюджету України надійшов другий транш від ЄС обсягом 1 млрд євро у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Загалом у межах цієї ініціативи Мінфін вже залучив від Європейського Союзу 4 млрд євро. Кошти дають змогу забезпечити пріоритетні соціальні, військові потреби, відновлення, зокрема критично важливої інфраструктури.

ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів США, з яких внесок ЄС становить 18,1 млрд євро (20 млрд дол. США). Перший транш обсягом 3 млрд євро Україна отримала в січні цього року.

«Вдячний країнам ЄС за підтримку механізму ERA і зокрема за черговий транш обсягом 1 мільярд євро. Цього року розраховуємо залучити весь обсяг коштів від ЄС, що дасть змогу забезпечити бюджетні потреби України у 2025—2026 роках. Наш наступний пріоритет — повна конфіскація заморожених російських суверенних активів. Ці кошти мають стати інструментом відновлення України», — прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

Заморожені активи центрального банку росії в ЄС сягають 210 млрд євро і становлять більшість таких знерухомлених активів у всьому світі, за офіційними даними ЄС.

Нагадаємо, Європейський Союз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні — 46 млрд євро на пріоритетні видатки держбюджету, повідомляє Мінфін.