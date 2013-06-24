До уваги аграріїв із зони можливих бойових дій в Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, які не підпадають під умови отримання добрив в системі ДАР за оголошеною раніше програмою підтримки мінеральними добривами від USAID АГРО. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Для агровиробників із статусом земель «ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЯХ, ДЕ МОЖЛИВІ БОЙОВІ ДІЇ» створена додаткова програма від USAID АГРО.

Програма доступна у ДАР, в розділі “Доступні програми”: «Програма "USAID АГРО_карбамід під зернові та олійні в сезоні 2024-25 р. для територій, де можливі бойові дії».

Подача заявок щойно розпочалася та триватиме по 25 червня 2024 року або до вичерпання обсягів допомоги.

При формуванні списку затверджених заявників, Програма USAID АГРО врахує заявки з обох програм, на основі черговості подачі від початку кожної програми (для основної – з 00:00 11 червня; для програми на території можливих бойових дій – 11 червня, час запуску в ДАР).

Нагадаємо

Через Програму USAID АГРО українським агровиробникам передадуть загалом 6,6 тисячі тонн добрив. Кожен погоджений учасник зможе отримати до 2 тонн добрива карбамід.

Отримати допомогу можуть агровиробники, які:

мають в обробітку від 5 до 500 га в Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях (за винятком тимчасово окупованих територій),

вирощують зернові або олійні культури,

зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи-підприємці, зокрема, сімейні фермерські господарства.

Погоджені заявники, які обробляють від 5 до 25 гектарів землі (власна та орендована), отримають по одній тонні добрива. Ті, хто обробляють від 25 до 500 га - по дві тонни. Очікується, що допомога буде використана для внесення під зернові та олійні культури врожаю 2025 року.