Міністерство аграрної політики та продовольства України, Канадська неурядова організація «Товариство міжнародного співробітництва з розвитку» (SOCODEVI) та Дніпропетровська обласна громадська організація «Сільськогосподарська консультаційна служба» підписали Меморандум про взаєморозуміння стосовно «Проекту розвитку підприємництва сільського населення, яке постраждало від бойових дій в Україні WeProsper». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Сторони домовилися про потенційне співробітництво у галузі сільського господарства і реалізації «Проекту розвитку підприємництва сільського населення, яке постраждало від бойових дій в Україні WeProsper».

Мета Проекту – підвищення залученості агровиробників до ведення підприємницької діяльності у Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях. Також забезпечення економічної спроможності жінок в аграрному секторі. Зокрема, шляхом створення можливостей для розвитку індивідуальної виробничої діяльності, створення сільськогосподарських кооперативів та більш активної участі у соціально-економічному розвитку регіону. Проект фінансує Уряд Канади шляхом надання гранту на безповоротній основі.

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль наголосив на важливості розвитку сільських територій і збільшенні кількості робочих місць. “Сьогодні говоримо про агросектор не лише як про напрямок бізнесу чи економіки – йдеться і про стабільність сільських територій. І саме на сільських територіях важливий кооперативний рух і організація процесів, які пов’язані із зайнятістю і лідерством жінок”, – зазначив Міністр.

За його словами, сьогодні 14 мільйонів українців дотичні до сільського господарства, бо живуть на сільських територіях. А 5 мільйонів робочих місць безпосередньо пов’язані із сільським господарством.

Представники SOCODEVI підкреслили, що канадська сторона має намір зберегти обізнаність про цей важливий сектор для економічного зростання в Україні та ролі малих і середніх фермерських сімейних господарств (кооперативів) і наголосили на необхідності посилення маркерів гендерної рівності в діяльності українського агросектору.

Довідково

Проект працює над трьома основними виробничо-збутовими ланцюгами: молочний, овочевий/ягідний та зерновий. В рамках проекту понад 700 осіб (75% з яких жінки) пройшли навчання з питань кліматично-орієнтованого сільського господарства, а 492 члени кооперативів користуються новими послугами. 144 члени правління та працівники кооперативів пройшли навчання.

Мережа «Бізнес-мережа сільських жінок» також охопила більшість зі своїх 1000 членів через програми онлайн-освіти та тренінгів.