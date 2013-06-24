За ініціативи Міністерства аграрної політики та продовольства України, у співпраці з науковими установами, профільними асоціаціями та національними виробниками, відбулася презентація та дегустація харчових концентратів вітчизняного виробництва для представників Сил оборони України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Участь у заході взяли перший заступник Міністра Тарас Висоцький, державний секретар Олександр Бірюков, представники Міністерства оборони, ДП «Державний оператор тилу», профільних харчових асоціацій та інші.

«Цей захід - черговий крок у реалізації стратегії Мінагрополітики щодо імпортозаміщення та зміцнення продовольчої безпеки держави, особливо в частині забезпечення якісним харчуванням українських військовослужбовців», - наголосив Віталій Коваль.

Міністр спільно з представниками Міноборони та асоціацій ознайомилися зі зразками перших та других обідніх страв на основі м’яса та овочів, концентрованих суперфудів, розроблених з урахуванням польових умов. Ці продукти з натуральної сировини вже довели свою ефективність на фронті, дозволяючи швидко організувати гаряче харчування там, де відсутні стаціонарні кухні.

«Сьогодні наше основне завдання – замістити імпортний продукт на якісний український. Це питання не лише продовольчої безпеки, підтримки українського виробника та розвитку економіки. А й про нашу здатність забезпечувати себе самостійно, що критично важливо в умовах війни», - підкреслив Віталій Коваль.

За його словами, паралельно Мінагрополітики активно працює над модернізацією підходів та усуненням системних перепон, які іноді уповільнюють процес імпортозаміщення.

«Ми чітко бачимо виклики – це і застарілі регуляторні норми, що не відповідають сучасним реаліям, і певні бюрократичні процедури, які ускладнюють шлях продукту до споживача. Саме тому Мінагрополітики в тісній взаємодії з іншими державними органами, науковцями та бізнес-асоціаціями, системно аналізує ці вузькі місця та ініціює необхідні зміни», - зазначив Міністр.

Віталій Коваль подякував підприємцям, які попри все продовжують вирощувати, переробляти та виготовляти вітчизняну продукцію.

«Наше спільне завдання – зробити шлях якісного українського продукту від виробника до столу, особливо до столу наших захисників, максимально коротким та ефективним. Ця робота триває постійно, адже умови воєнного часу, вимагають гнучкості та швидких рішень», - наголосив Міністр.