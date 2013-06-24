У процесі розвитку агросектору і, зокрема, зернової галузі важливо впроваджувати зміни, відповідно до норм і стандартів ЄС. Одна з актуальних змін - створення механізмів для боротьби з тіньовим експортом зернових та олійних культур. І встановити чіткі правила для всіх учасників ринку. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Про це повідомив виконуючий обов’язки Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час виступу на Українській зерновій конференції.

За його словами, треба створити умови для прозорого і безперешкодного експорту. З цією метою Мінагрополітики працює над встановленням мінімальних експортних цін на агропродукцію, в першу чергу, на зернові та олійні. Крім того, розробляється система простежуваності продукції і прогнозованості врожаю.

«У Мінагрополітики розробляють механізм, який би дозволив ефективно прогнозувати максимальну врожайність різних культур. Крім того, ухвалено зміни до законодавства щодо застосування режиму експортного забезпечення на період дії воєнного, надзвичайного станів, яким встановлюються мінімальні ціни на експорт. При цьому необхідно визначити такий рівень цін, який відповідатиме ринковим, але не зупинятиме експорт», - зазначив Тарас Висоцький.

Крім того, виконуючий обов’язки Міністра розповів про програми підтримки аграріїв. Він відзначив, що наразі держава особливо приділяє увагу допомозі фермерам, які знаходяться на територіях воєнного ризику. Тобто на деокупованих територіях, територіях можливих/активних бойових дій, у прифронтовій зоні.

Для сільгоспвиробників цього року діє низка державних програм підтримки: