Виконуючий обов’язки Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький та учасники зернового ринку підписали Меморандум про взаєморозуміння на 2024/2025 маркетинговий рік. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Серед учасників зернового ринку підписантами виступили: Американська торговельна палата в Україні, Українська зернова асоціація, асоціація «Європейська Бізнес Асоціація», ГС «Всеукраїнський аграрний форум», ГО Асоціація фермерів та приватних землевласників України, ГС «Борошномели України», об’єднання підприємств хлібопекарної промисловості «Укрхлібпром», асоціація «Всеукраїнська асоціація пекарів».

Сторони домовилися співпрацювати з питань узгодження балансових характеристик зернового ринку України в 2024/2025 маркетинговому році для забезпечення продовольчої безпеки, стабілізації ринку зерна, прогнозованого експорту зерна та надходження валютної виручки.

Як зазначив Тарас Висоцький, Мінагрополітики та зерновий ринок вже понад десять років підписують Меморандум про взаєморозуміння для забезпечення внутрішньої продовольчої безпеки та підтримки стабільного експорту.

«Пшениця – основний продовольчий продукт в Україні. Необхідно, щоб українці були забезпечені хлібом, на внутрішньому споживчому ринку не виникло дефіциту і спекуляцій. Також, щоб агровиробники могли в достатніх обсягах експортувати зернові культури», – зазначив Тарас Висоцький.

Виконуючий обов’язки Міністра повідомив, що через воєнну агресію росії в Україні скоротилося внутрішнє споживання пшениці з 8 млн тонн до 6,2 млн тонн.

В свою чергу представники агробізнесу зауважили, що підписання Меморандуму – це позитивний сигнал для всіх учасників ринку, оскільки дає розуміння очікуваних цифр експорту та переробки, а також внутрішнього споживання.