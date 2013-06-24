Виконуючий обов'язки Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький та учасники зернового ринку підписали додаток до Меморандуму про взаєморозуміння у 2024/2025 маркетинговому році. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Від учасників зернового ринку додаток підписали: Американська торгівельна палата в Україні, «Українська зернова асоціація», «Європейська Бізнес Асоціація», ГС «Всеукраїнський аграрний форум», ГО «Асоціація фермерів та приватних землевласників України».

Додатком до Меморандуму погоджено граничний обсяг експорту пшениці і суміші пшениці та жита (меслин) згідно з кодом УКТ ЗЕД 1001 у 2024/2025 маркетинговому році на рівні 16,2 млн тонн.

За словами Тараса Висоцького, метою підписання Меморандуму і додатку до нього є забезпечення продовольчої безпеки, прогнозованого, передбачуваного, гнучкого та стабільного режиму експорту зерна та сталого функціонування ринку зерна в Україні.

Сторони домовились про подальший щомісячний моніторинг обсягів експорту зерна та за потреби коригування граничного обсягу експорту в січні 2025 року.

Довідково

Мінагрополітики та учасники зернового ринку у липні підписали Меморандум про взаєморозуміння на 2024/2025 маркетинговий рік. Сторони домовилися співпрацювати з питань узгодження балансових характеристик зернового ринку України в 2024/2025 маркетинговому році для забезпечення продовольчої безпеки, стабілізації ринку зерна, прогнозованого експорту зерна та надходження валютної виручки.