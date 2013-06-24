Мінагрополітики запускає збір інвестиційних проектів діючих українських аграрних підприємств, які мають амбіції масштабуватись, модернізуватись і виходити на нові ринки. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

«Мета – створити консолідований портфель масштабних проектів, який буде представлено міжнародним фінансовим інституціям, фондам, банкам і стратегічним інвесторам. Йдеться про проекти з потребою фінансування від 10 млн доларів США. ⁠Також нас цікавлять реальні діючі бізнеси, а не ідеї на рівні стартапів. Формуємо інвестиційний портфель агросектору України», – наголосив Віталій Коваль.

Міністр зауважив, що український агросектор – це не лише про виживання в умовах війни. Це про розвиток, гнучкість і готовність до прориву.

Якщо у вас є готовий інвестпроект – надсилайте на електронну пошту m.moroz@minagro.gov.ua.

У листі опишіть суть проекту, обсяг потреби у фінансуванні, стадію реалізації, інформацію про компанію та команду.

«Україна має чим вразити інвестора. Наше завдання – дати вашим проєктам голос», – підкреслив Міністр.