Startup Campus — це натхнення і перший крок. До власної справи, до нової навички, яка актуальна тут і зараз, і буде актуальною за десятиліття. За два роки ініціативи «Підприємницький університет» понад 90 університетів запровадили нову дисципліну про інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами, а 8 000 студентів навчилися робити стартапи просто на парах.Про це повідомляєпрес-офіс Мінцифри.

21 вересня 2022 року відбудеться найбільша конференція про молодіжне підприємництво та студентські стартапи в Україні Startup Campus.

У програмі:

Пітч найкращих студентських стартапів із Володимиром Дантесом

Мотивація від тих, хто змінює Україну вже сьогодні

Досвід підприємців із Кремнієвої долини

Серед спікерів події: Віцепрем'єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров і заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

Починайте з нами новий рік підприємницької освіти!

Startup Campus проходить в межах ініціативи YEP «Підприємницький університет», що реалізується спільно з Міністерством цифрової трансформації України, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом Дія.Бізнес, Міністерством освіти і науки України, Міністерством молоді та спорту України, Українським фондом стартапів, Genesis за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України».