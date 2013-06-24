Три роки тому понад 1,7 мільйона українців висловили свою думку щодо володіння зброєю в опитуванні в «Дії». Після цього почалася цифровізація цієї сфери — МВС створило електронний реєстр зброї, а Мінцифри на його основі запустило дозвіл на зброю в застосунку «Дія».

Власники зброї тепер можуть не хвилюватися: якщо забули паперовий дозвіл удома — просто покажіть документ у застосунку «Дія». Також додали в застосунок інформацію про зброю та замовлення витягу про наявність дозволів, а якщо термін дозволу закінчується — «Дія» попередить про це push-сповіщенням.

Раніше потрібно було носити із собою паперовий дозвіл або електронний витяг у смартфоні, а тепер кілька кліків — і всі документи на зброю в «Дії». Ці документи неможливо підробити, тому цифровий дозвіл — гарант того, що зброю носить людина, яка справді може це робити.

«Дозвіл на зброю в «Дії» — це про зручність, безпеку й відсутність бюрократії. Тепер власники зброї завжди мають необхідний документ у смартфоні та можуть показати його для перевірки чи використовувати в інших важливих ситуаціях. Разом з Міністерством внутрішніх справ плануємо й надалі розвивати сервіс та додавати більше можливостей у «Дії», — зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Сервіс доступний громадянам України, які досягли 18-річного віку, мають зареєстровану в Єдиному реєстрі зброю та підтверджений податковий номер.

Спочатку він працюватиме у форматі бета-тестування — постійно аналізуватимуть зворотний зв’язок та перевірятимуть, чи все справне.

Проєкт реалізує Мінцифри у співпраці з МВС, ДП «ІНФОТЕХ» та Національною поліцією, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.