Міністерство цифрової трансформації та Бюро економічної безпеки підписали меморандум про співпрацю, мета якого — прискорити цифрову трансформацію БЕБ та посилити економічну безпеку держави. Документ передбачає упровадження сучасних ІТ-інструментів для підвищення ефективності роботи БЕБ, розвиток співпраці для запобігання правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави, об’єднання зусиль під час моніторингу процесу закупівель БпЛА для Сил оборони.

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров нагадав, що Мінцифри з початку свого створення працює над розбудовою цифрової держави. За чотири роки «Дія» пройшла масштабну еволюцію від застосунку з кількома цифровими документами до superapp, яким користуються понад 20,7 мільйона людей. З початку повномасштабного вторгнення окремий трек роботи Мінцифри — розвиток військових технологій завдяки таким проєктам, як Brave1, «Армія дронів» тощо.

«Для Мінцифри важливо в кожному проєкті бути прозорим й підзвітним. Особливо в галузі державних закупівель. Об’єднання зусиль з Бюро економічної безпеки під час моніторингу процесу закупівель допоможе превентивно реагувати на можливі правопорушення та запобігати їм. Наша мета — бути ефективними, прозорими та надійними партнерами», — заявив Михайло Федоров.

Також Мінцифри та БЕБ співпрацюватимуть щодо моніторингу закупівель у межах Національної програми інформатизації.

«Досвід, який має Мінцифри в галузі цифровізації та впровадженні програмних засобів, — це нові можливості та інструменти для аналізу інформації в розслідуваннях бюро, використання яких, безперечно, позитивно позначиться на ефективності БЕБ», — заявив в.о. директора Бюро економічної безпеки Сергій Перхун, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.