Мінцифри разом з Програмою EGAP провели аудит безбар’єрності ЦНАПів у 12 пілотних громадах. На черзі — ще дві громади. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

В Україні триває модернізація ЦНАПів, офіси оновлюють з урахуванням принципів інклюзії. У центрах упроваджують технології для обслуговування людей із порушеннями зору та слуху, облаштовують зони для відвідувачів старшого віку та родин із дітьми, запроваджують електронну чергу й надають консультації щодо онлайн-послуг.

Прагнемо зробити сервіси доступними для всіх та надавати послуги з комфортом і повагою. Тож наприкінці березня запустили аудит у межах флагманського проєкту «Безбар’єрний ЦНАП», і наразі ЦНАПи — у громадах шести областей:

Вінницька: Війтівецька, Тростянецька громади;

Дніпропетровська: Васильківська, Самарська (Новомосковська), Солонянська громади;

Одеська: Біляївська громада;

Хмельницька: Кам’янець-Подільська, Хмельницька громади;

Чернігівська: Менська громада;

Волинська: Шацька, Вишнівська, Нововолинська громади.

Уже цього тижня експерти з безбар’єрності проведуть аудит у ЦНАПах у Сумській громаді Сумської області.

Аудит проводиться у два основні етапи: фізичний огляд приміщення ЦНАПу та аналіз результатів обстеження, який передбачає оформлення всієї необхідної документації (анкети, висновки, звіти, рекомендації тощо).

Фахівці обстежують будівлю ЦНАПу за контрольним списком, фіксують на бар’єри та на основі звіту формують пропозиції для покращення просторів згідно зі стандартами.

Обстеження базується на логіці маршруту клієнта — від входу до отримання послуг. Оцінюються всі ключові елементи:

територія перед входом;

паркування;

пішохідні зони;

засоби орієнтування та безпеки;

вхідна група;

робочі місця персоналу;

маршрути всередині будівлі;

інформаційна стійка;

зони обслуговування;

кабінети та інші приміщення;

туалети;

шляхи евакуації;

укриття.

Аудитори надають детальні поради, як виправити недоліки, і протягом року супроводжують громаду, щоб допомогти виконати всі вимоги безбарєрності.

Методика проведення аудиту стане основою єдиної методології, за якою надалі оцінюватимуть доступність приміщень ЦНАПів, зокрема для людей з інвалідністю, літніх людей, батьків з дітьми, щоб забезпечити зручний та безпечний доступ до адмінпослуг.

Після аудиту буде створено чекліст показників безбар’єрності та «Гайд з безбар’єрності для ЦНАП». Він допоможе громадам облаштувати свої центри за логікою маршруту клієнта — від входу до отримання послуги — без зайвих перепон.

Крок за кроком ми створюємо ЦНАПи, у яких кожен українець і кожна українка почуватимуться комфортно, незалежно від віку, стану здоров’я чи особистих обставин.

Аудит безбар’єрності ЦНАПів проводиться в межах Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії в партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України на виконання плану заходів на 2025–2026 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року в межах флагманського проекту Мінцифри «Безбар’єрний ЦНАП».

Проект «Безбар’єрний ЦНАП» реалізується в межах Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні, яка створена з ініціативи першої леді Олени Зеленської.