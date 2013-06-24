Ефективна комунікація та взаємодія стейкхолдерів сфери відкритих даних допоможе оперативно шукати рішення для викликів сфери. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Запускаємо комунікаційну платформу Data+, щоб забезпечити системний діалог між розпорядниками та користувачами відкритих даних на регулярних тематичних зустрічах.
Платформа Data+ обʼєднає для співпраці всіх стейкхолдерів сфери відкритих даних: представників державних органів, бізнесу, медіа, експертів і громадських активістів.
Учасники платформи зможуть:
- долучатися до розроблення політики відкритих даних;
- вносити пропозиції щодо вдосконалення законодавства;
- сприяти міжнародній співпраці та обміну досвідом в open data сфері.
Перша зустріч учасників Data+ відбудеться в другій половині червня.
Дізнавайтеся більше деталей про платформу Data+та беріть участь в опитуванніщодо пріоритетів і запитів.
Зробіть свій внесок у розвиток відкритих даних в Україні.
Комунікаційна платформа Data+ створена Міністерством цифрової трансформації України, Офісом Омбудсмана України та завдяки проєкту «Підтримка цифрової трансформації» за підтримки USAID і UK Dev. Партнер проєкту — Офіс ефективного регулювання BRDO.