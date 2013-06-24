Ефективна комунікація та взаємодія стейкхолдерів сфери відкритих даних допоможе оперативно шукати рішення для викликів сфери. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Запускаємо комунікаційну платформу Data+, щоб забезпечити системний діалог між розпорядниками та користувачами відкритих даних на регулярних тематичних зустрічах.

Платформа Data+ обʼєднає для співпраці всіх стейкхолдерів сфери відкритих даних: представників державних органів, бізнесу, медіа, експертів і громадських активістів.

Учасники платформи зможуть:

  • долучатися до розроблення політики відкритих даних;
  • вносити пропозиції щодо вдосконалення законодавства;
  • сприяти міжнародній співпраці та обміну досвідом в open data сфері.

Перша зустріч учасників Data+ відбудеться в другій половині червня.

Дізнавайтеся більше деталей про платформу Data+та беріть участь в опитуванніщодо пріоритетів і запитів.

Зробіть свій внесок у розвиток відкритих даних в Україні.

Комунікаційна платформа Data+ створена Міністерством цифрової трансформації України, Офісом Омбудсмана України та завдяки проєкту «Підтримка цифрової трансформації» за підтримки USAID і UK Dev. Партнер проєкту — Офіс ефективного регулювання BRDO.