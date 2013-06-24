Україна має всі передумови, щоб стати одним із лідерів у розвитку та впровадженні штучного інтелекту у світі. Висококваліфіковані спеціалісти, збільшення кількості навчальних програм із ШІ, високий рівень відкритих даних, розвинена екосистема ШІ-досліджень — це лише частина кроків, які вже формують нову ШІ-екосистему України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Щоб цей потенціал став реальністю, Мінцифри запустило WINWIN AI Center of Excellence — перший флагманський проект у цій сфері — і публікує «Аналіз секторального напряму та первинне бачення розвитку сфери ШІ» у межах Стратегії цифрового розвитку інновацій України WINWIN.

Документ визначає ключові напрями розвитку ШІ, а WINWIN AI Center of Excellence стане майданчиком для тестування й масштабування технологій. Крім того, команда Мінцифри активно працює над створенням програмного документа щодо розвитку ШІ до 2030 року.

«Україна має всі передумови, щоб стати регіональним кластером штучного інтелекту, і WINWIN AI Center of Excellence — це важливий інституційний крок у цьому напрямі. Ми об’єднуємо експертів, відкриваємо доступ до ресурсів та інновацій, щоб упроваджувати ШІ-рішення в ключові сфери: державне управління, оборону, медицину, освіту та бізнес. Упровадження ШІ є надзвичайно важливим для модернізації державних процесів, підвищення ефективності управління та зміцнення економічної стабільності. Це дає змогу Україні оперативно реагувати на глобальні виклики й забезпечувати конкурентоспроможність на світовій арені. Завдяки міжнародній співпраці та сприянню розвитку українськомовних ШІ-продуктів ми формуємо потужну технологічну екосистему, яка допоможе зміцнити цифровий суверенітет України й зробити її лідером ШІ-інновацій у світі», — зазначила заступник Міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції Валерія Іонан.

Упровадження ШІ-рішень створить нові можливості для розвитку стратегічних секторів економіки України. Наприклад, в оборонній сфері ШІ допоможе автоматизувати системи озброєння, дрони та розвідку, що підвищить безпеку військових операцій і зміцнить обороноздатність. У сфері кібербезпеки алгоритми прогнозуватимуть загрози та запобігатимуть атакам, забезпечуючи надійний захист критичних даних і цифрової інфраструктури. У медицині ШІ дасть змогу покращити діагностику, аналіз медичних даних та створення інтелектуальних протезів з інтеграцією до нервової системи.

«Наша місія — до 2030 року ввійти в топ-3 країни за рівнем розробки та інтеграції ШІ в публічний сектор. Починаємо з AI-трансформації держави й оборони, із часом ШІ має стати частиною кожної стратегічної сфери — від медицини до освіти. Розвинений ШІ підвищить наш ВВП, посилить обороноздатність країни та перетворить Україну на цифрову державу з найзручнішими послугами для громадян і бізнесу», — зазначив заступник Міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

На шляху реалізації цієї стратегії постають виклики, серед яких: низький рівень фінансування AI-інновацій, брак ШІ-інфраструктури, відтік кадрів і науковців, застаріла освітня програма, а також висока конкуренція AI-компаній на світовому ринку.

Тому для подолання перешкод та реалізації ШІ-потенціалу необхідно розпочати низку інноваційних проектів, які дадуть змогу тестувати новітні технології в реальних умовах і сприятимуть їх інтеграції в ключові галузі економіки:

створення освітніх програм для підготовки AI-спеціалістів, зокрема підтримуваних бізнесом та дослідницькими центрами у сфері ШІ;

розбудова технічної інфраструктури: інноваційних хабів, технопарків, інкубаторів для стартапів, національних платформ для аналізу великих даних тощо;

збільшення державної підтримки, ефективного регулювання і фінансування, зокрема через розробку стратегії розвитку сфери та профільного законодавства, надання грантів для стартапів, створення державних програм з інтеграції ШІ в державний сектор;

розвиток міжнародної співпраці через членство в міжнародних AI-організаціях, партнерство з міжнародними компаніями та науковими центрами, промоція українських компаній і продуктів на міжнародних ринках.

Серед ключових ініціатив для досягнення поставлених цілей:

WINWIN AI Center of Excellence — центр передового досвіду з розробки та інтеграції ШІ при Мінцифри, який створює AI-продукти для державного сектору й оборони та стимулює впровадження ШІ в ключові галузі;

Government BI — система на основі Big Data та ШІ для ухвалення зважених управлінських рішень у державному секторі;

Sandbox для ШІ- та блокчейн-стартапів — проект, у межах якого компанії-розробники ШІ можуть тестувати інноваційні продукти за підтримкою держави та незалежних експертів.

Аналіз секторального напряму та первинне бачення розвитку сфери ШІ є важливим компонентом WINWIN, спрямованим на розвиток ШІ-технологій і зміцнення позицій України у світовій ШІ-індустрії.

Детальніше ознайомлюйтеся з Аналізом секторального напряму та первинним баченням розвитку сфери ШІ на офіційному лендингуWINWIN.

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Аналіз секторального напряму ШІ та первинне бачення розвитку галузі розробила експертна група при Міністерстві цифрової трансформації України за сприяння проекту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev.

Стратегію цифрового розвитку інновацій до 2030 року створено з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України у співпраці з Міністерством освіти і науки України та Офісом ефективного регулювання BRDO, за підтримки Проекту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України». Секторальні стратегії структуровані за підтримки проекту Good Governance Fund «Інноваційна екосистема», що фінансується UK International Development.