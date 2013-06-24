Міністерство цифрової трансформації спільно з партнерами вперше презентувало стратегію розвитку електронних комунікацій, яка містить конкретні дії для відновлення та покращення сфери. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Електронні комунікації — один із головних пріоритетів Мінцифри. Це надважлива сфера для комфортного життя людей, функціонування цифрової держави та ведення війни, що безпосередньо впливає на нашу перевагу над ворогом. Саме тому ми маємо зробити все можливе, щоб забезпечити зв’язком кожного українця та сприяти відновленню інфраструктури електронних комунікацій. Разом з партнерами сформували стратегію для ефективного розвитку сфери до 2030 року, що врахує як виклики війни, які є перед сферою електронних комунікацій, так і технологічні тренди. Що важливо, це не лише наше бачення, а й чіткий план дій для її реалізації», — сказав Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Стратегія зосереджена на двох основних напрямах: доступності сталого зв’язку та розвитку сфери електронних комунікацій як фундаменту економіки. А також визначає заходи, які потрібні для відновлення та розвитку сфери у воєнний і післявоєнний час. Зокрема, покращення послуг споживачам, удосконалення державної політики, створення умови для забезпечення або покращення послуг мобільного зв’язку й фіксованого та мобільного інтернету, інтеграція України до єдиної роумінгової зони з ЄС тощо.

«Попередні оцінки свідчать, що оператори готові інвестувати шість мільярдів доларів протягом наступних семи років, що насправді є свідченням впевненості та відданості сектору й цифровому майбутньому України. Ці інвестиції становлять не лише фінансові внески, а й упевненість у потенціалі України, її стійкості та баченні світлого майбутнього. USAID з гордістю підтримує цю стратегію не лише як документ, а і як зобов’язання перед кожним українцем, що їхні голоси будуть почуті, їхні потреби будуть задоволені і майбутнє буде світлішим завдяки трансформаційній силі електронних комунікацій», — зазначив заступник директора Місії USAID в Україні Джефрі Лерер.

Одними з пріоритетних напрямів стратегії є сприяння стійкості мережі (Internet Resilience) та технологічній нейтральності. Стійкість мережі стає надважливою в умовах постійних обстрілів інфраструктури, коли збої можуть призвести до значних економічних та соціальних втрат. Тому розробка механізмів, які забезпечують стабільність і надійність мережевої інфраструктури, є критичною потребою.

«Ми дуже захоплюємося народом України, який швидко адаптувався до нових умов безперервних атак і руйнування інфраструктури та завдяки своїй винахідливості знайшов короткострокові рішення, що забезпечують безперебійний зв’язок, мобільні та інтернет-послуги. Однак також потрібні довгострокові рішення. Ця стратегія визначає, як Уряд мобілізує вкрай необхідні інвестиції, щоб допомогти відновити інфраструктуру та стимулювати інновації. Це відновить мережі зв’язку в постраждалих від війни регіонах, забезпечить високошвидкісний доступ до інтернету, розширить покриття мобільного зв’язку та підвищить конкурентоспроможність українських компаній на європейському цифровому ринку», — сказав Директор з розвитку Посольства Великої Британії Стефан Коссофф.

Реалізація стратегії розвитку електронних комунікацій передбачатиме три етапи та зосередиться на двох основних напрямах — доступності інтернету та розвитку сфери електронних комунікацій як фундаменту економіки. У результаті досягнення всіх цілей очікуємо:

зв'язок всюди й постійно. Незалежно від місця чи часу, кожен громадянин матиме доступ до надійних та високошвидкісних електронних комунікаційних послуг;

Україна в Єдиному цифровому ринку ЄС;

державні онлайн-сервіси доступні всім громадянам і дають змогу здобувати онлайн-освіту, користуватися телемедициною та іншими важливими державними сервісами;

створено фундамент для розвитку інновацій, завдяки яким Україна зможе стати центром інновацій і технологій у Європі. Це сприятиме зростанню стартап-екосистеми та розвитку цифрового контенту й е-комерції.

Зараз Мінцифри офіційно оголошує про старт громадських обговорень стратегії, яке триватиме два тижні. Після їх завершення стратегію затвердять на рівні Кабінету Міністрів. Прочитати текст стратегії та долучитися до обговорення можна за посиланням. Під час події Михайло Федоров підписав меморандум з представниками Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра й надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), Київстар, Vodafone Україна та Датагруп. Метою меморандуму є об’єднання зусиль для відновлення та розвитку електронних комунікацій в Україні.

Сторони будуть напрацьовувати рішення для:

розширення покриття мобільним зв’язком та широкосмуговим мобільним інтернетом населення;

відновлення зруйнованої внаслідок бойових дій інфраструктури електронних комунікацій;

забезпечення функціонування електронних комунікацій під час дії воєнного часу та після його припинення.

Моніторинг та оцінку реалізації стратегії проводитимуть Мінцифри, НКЕК, інші центральні органи виконавчої влади, інститути громадянського суспільства та міжнародні організації.

Стратегію розвитку електронних комунікацій створено з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України за підтримки USAID/UK aid проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS» у співпраці з Офісом ефективного регулювання.