Мінцифри розширює співпрацю з найбільшою розвідувально-аналітичною компанією у світі Recorded Future. Команда підписала Меморандум у сфері захисту критичної інфраструктури в Україні від військової та кіберагресії з боку росії. Також домовилися про спільну роботу над створенням нових продуктів і технологій для захисту критичної інфраструктури, які зможуть використовувати в усьому світі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Україна і Recorded Future давно співпрацюють у сфері кібербезпеки. Підписаний меморандум дасть змогу підсилити партнерство та використовувати розвідувальні дані для захисту України у фізичному та кіберпросторі.

«Співпраця з Recorded Future дасть змогу ще ефективніше захищатися від загроз з боку росії. Разом з компанією ми зможемо створювати революційні технологічні продукти для захисту критичної інфраструктури України. Вони будуть корисними в усьому світі», — зазначив Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

У межах Меморандуму Recorded Future надасть свою розвідувальну платформу, спеціалізованих інженерів та аналітиків розвідки. Зі свого боку Мінцифри надасть власну експертизу та спеціалістів, які співпрацюватимуть з Recorded Future.

«Україна веде війну від імені вільного світу, що має важливе значення для Заходу. росія повторює свою безглузду стратегію війни, яку вже застосовувала в Сирії та Чечні, і спрямовує дії на цивільну інфраструктуру. Recorded Future готовий допомогти Україні в обороні за допомогою нашої розвідки. Ми з нетерпінням чекаємо на спільну роботу над цим викликом з командою Міністерства цифрової трансформації України, яка має історію креативних інтернет-рішень», — зазначив генеральний директор і співзасновник Recorded Future Крістофер Альберг.

З початку повномасштабної війни Recorded Future надала розвідувальні дані для захисту критичної інфраструктури України, допомогла в розслідуванні військових злочинів росіян в Україні, відкрила доступ до програмної платформи Intelligence Cloud на понад $10 мільйонів. Окрім цього, розширила розвідку про загрози щодо російських кібератак.