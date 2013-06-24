Мінцифри та МОН разом з експертами розробили рекомендації щодо відповідального використання ШІ в закладах вищої освіти. Поради допоможуть викладачам, студентам, адміністраціям освітніх закладів і дослідникам застосовувати ШІ в навчальному й науковому процесі. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Сучасна освіта неможлива без штучного інтелекту. Заклади вищої освіти повинні адаптуватися до сучасних освітніх трендів і впроваджувати найкращі світові практики у сфері ШІ, щоб зберігати конкурентоспроможність, робити нові наукові прориви та готувати сильних спеціалістів», — зазначив заступник Міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

Рекомендації містять поради для створення якісного промпту, корисні ШІ-інструменти та приклади завдань, з якими може допомогти ШІ. Наприклад:

для викладачів — генерування й перевірка тестів, створення презентацій, аналіз навчальних досягнень студентів тощо;

для студентів — пошук інформації для наукових робіт, підготовка до іспитів, генерування ідей для презентацій та есе, отримання фідбеку на наукові роботи, вивчення мов та ін.;

для закладів вищої освіти — оптимізація адміністративних процесів, як-от заповнення документації, відповіді на часті запитання студентів тощо.

Документ розвінчує міфи про штучний інтелект, поширені серед науковців та освітян, зокрема щодо загрози ШІ для академічної доброчесності, заміни викладачів ШІ-інструментами, вартості впровадження ШІ в університетах тощо.

«За умови відповідального використання штучний інтелект покликаний не замінювати викладача, а розвантажувати та полегшувати його роботу. Передавши рутинні завдання ШІ, педагог може зосередитися на тому, що не піддається автоматизації: живій взаємодії зі студентами, командній роботі та розвитку м’яких навичок», — зазначає заступник Міністра освіти і науки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній.

Рекомендації також охоплюють безпековий складник інтеграції ШІ-інструментів в освітніх закладах. Серед ключових принципів — контроль з боку людини, конфіденційність й управління даними, прозорість, недискримінація тощо.

Заклади вищої освіти можуть ознайомитися з прикладами впровадження політик щодо використання ШІ, які базуються на найкращих практиках іноземних освітніх закладів. У документі розглядаються різні сценарії інтеграції ШІ в навчальний процес — від певних обмежень до заохочування використовувати ШІ залежно від типу завдання та на розсуд викладача.

У рекомендаціях подано корисні матеріали для підвищення рівня ШІ-грамотності та можливості для безоплатного або пільгового доступу для ЗВО до популярних ШІ-інструментів від Microsoft, Google, Amazon, Canva, Grammarly та інших.

Ось кілька порад для викладачів і керівників закладів вищої освіти:

не забороняйте ШІ. Сьогодні заборона генеративного ШІ в освіті рівносильна забороні свого часу калькуляторів і комп’ютерів;

ознайомлюйте студентів із системами штучного інтелекту та розповідайте, у виконанні яких завдань їх можна використовувати;

формуйте завдання для оцінювання, які студенти не зможуть «списати» в чатботах;

замінюйте традиційні письмові навчальні завдання, як-от тести та реферати, на презентації, індивідуальні або групові проекти, які вимагають творчого підходу й критичного мислення.

Рекомендації розроблено Мінцифри, МОН та робочою групою експертів за сприяння проекту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev. Поради враховують побажання освітян, експертів з IT та закладів вищої освіти.