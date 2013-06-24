Президент України Володимир Зеленський 14 березня 2025 року підписав указ №165/2025, згідно з яким полковнику Олексієві Месю посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

2019 рік. У межах програми співпраці між Україною та США офіцер ЗСУ Олексій Месь бере участь у дозаправці винищувача F-15D Eagle в повітрі зі складу 144 винищувального крила Повітряних сил Національної гвардії США. Тоді він був ще пілотом МіГ-29. І став першим українським льотчиком, що спостерігав за дозаправкою в повітрі на задньому сидінні Eagle.