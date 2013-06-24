Міністерство цифрової трансформації разом із Міністерством охорони здоров’я запустили електронну систему рейтингового розподілу в інтернатуру на базі платформи Дія.Engine. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Тепер усі процеси автоматизовані — від розрахунку рейтингу до вибору місця проходження інтернатури. Ви отримуєте можливість самостійно обрати спеціальність та місце проходження навчання серед усіх доступних варіантів по всій країні.
Як це працює:
- Система збирає дані про ваші академічні результати — успішність визначається за чіткими критеріями, а розрахунок рейтингового бала відбувається автоматично.
- Ви бачите всі доступні місця для проходження інтернатури — можна вибрати найбільш зручне й перспективне для практики.
- Система інтегрована з порталом вакансій медзакладів, створеним МОЗ. Це означає, що ви потрапите саме туди, де є реальна потреба у вашій спеціальності.
- Система також сама сформує електронні документи щодо проходження інтернатури. Головне — жодного впливу ззовні, усе залежить лише від ваших знань та успішності.
Рейтинговий бал формується прозоро та об’єктивно на основі чотирьох критеріїв:
- КРОК-1 або КРОК Б — 20%
- КРОК-2 — 40%
- ОСКІ — 20%
- Середній бал випускника за всі роки навчання — 20%
- Розрахунок проводиться з високою точністю — до 0,00001.
Перший розподіл уже відбувся для випускників спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування» чотирьох університетів. А в червні-липні відбудеться основний розподіл для спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», «Медична психологія». У ньому планово візьмуть участь понад 5 000 випускників.
Ця система — ще один важливий крок у цифровій трансформації медичної освіти. Її розроблено на базі платформи Дія.Engine, що дало змогу значно прискорити й здешевити процес створення, заощаджуючи кошти. Крім того, завдяки стандартизованості та відкритості компонентів, ця платформа забезпечує зручну модернізацію системи в майбутньому.
Наразі Дія.Engine використовують 23 державні установи, серед яких 11 міністерств і 12 органів виконавчої влади. На її основі вже функціонує понад 40 реєстрів і систем, зокрема реєстри пошкодженого та зруйнованого майна, домашніх тварин, тимчасово окупованих територій тощо.
Проект реалізовано Міністерством охорони здоров’я України в партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України в межах Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа за підтримки Уряду Швейцарії