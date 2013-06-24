Мета нових едьютеймент-серіалів — допомогти українцям знайти роботу, опанувати цифрові інструменти, розібратися в технологіях майбутнього та почати власну справу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ми будуємо найбільш цифрову країну у світі. І цього неможливо досягнути без громадян, які володіють цифровими навичками та готові до викликів сучасності. Саме тому на порталі Дія.Освіта з’являється ще більше освітніх серіалів про штучний інтелект, цифровий бізнес, технології майбутнього та працевлаштування. Інновації — це рушійна сила цифрової трансформації, і наше завдання — забезпечити доступ до знань, що створюють нові можливості, формують інноваційний потенціал і рухають Україну вперед», — зазначила заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

Кожен серіал містить короткі навчальні епізоди, тести й сертифікат про завершення. Крім того, кожна серія має додаткові матеріали: презентації, структуровані нотатки, практичні кейси та наочну інфографіку. Це дає змогу не лише зручно засвоювати знання під час перегляду, а й повертатися до потрібних нотаток у потрібний момент.

«Ми стали свідками рішучості та стійкості українського народу й прагнемо зробити все можливе, щоб допомогти їм реалізувати свій потенціал. Ми безмежно пишаємося тим, що нас підтримують такі потужні компанії, як Accenture та Amazon, у розбудові BecomingX Ukraine. Також щиро вдячні людям, з якими мали честь поспілкуватися і чиї історії зафільмували — вони щедро діляться власним досвідом і порадами, щоб допомогти іншим слідувати за своєю мрією», — зазначив співзасновник BecomingX та амбасадор UNITED24 Беар Гріллз.

Перевірте, чи володієте ви затребуваними цифровими навичками та які з них необхідні для працевлаштування:

Штучний інтелект

Технології, що формують майбутнє

Працевлаштування: кроки до успіху

Цифровий бізнес

«Accenture залишається відданим підтримці українців — як у їхній рідній країні, так і за її межами, — допомагаючи їм будувати нове життя, знаходити роботу та започатковувати власну справу. Ми пишаємося партнерством із BecomingX у межах нашої глобальної ініціативи Skills to Succeed, що надає українцям можливості для навчання, зокрема цифрові курси, що готують їх до сталого й успішного майбутнього», — зазначив генеральний директор Accenture у Європі, Близькому Сході та Африці Жан-Марк Олланьє.

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«Від початку повномасштабного вторгнення Amazon виділив 105 мільйонів доларів на підтримку українців. Наша допомога містить найнеобхідніші речі — від медичних засобів до книжок і пристроїв, які допомагають українським дітям продовжувати навчання. Ми також надаємо хмарні обчислювальні ресурси, що допомагають уряду зберігати критично важливі державні дані. Ми раді, що мали змогу долучитися до BecomingX Ukraine контентом із цифрових навичок, прикладами з практики та операційною підтримкою», — сказала віце-президент та генеральний директор Amazon Web Services у регіоні EMEA Танджа Рандері.

Довідково

Серіали створені BecomingX Ukraine — українською ініціативою міжнародної освітньої платформи BecomingX, заснованої британським мандрівником та амбасадором UNITED24 Беаром Гріллзом і соціальним підприємцем Полом Герні. В Україні проект надає безоплатний доступ до навчальних курсів із цифрових технологій, працевлаштування, а також бібліотеку відеоуроків і ресурсів для школярів і педагогів. Платформа BecomingX Ukraine реалізується за підтримки Accenture та Amazon.

Лінк https://osvita.diia.gov.ua/courses