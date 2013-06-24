Стартує прийом заявок до Каталогу інноваторів енергоефективності України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Це онлайн-інструмент, який міститиме інформацію про бізнеси та підприємства, які мають ідеї або готові рішення для свідомого й ефективного використання енергетичних запасів. А також спрямовані на зелену трансформацію та впровадження змін у сфері використання енергоресурсів.

Каталог створений, щоб допомогти підприємцям заявити про себе, знайти партнерів, інвесторів, замовників та нових клієнтів. Також Каталогом можуть скористатися громадяни, які шукають постачальників для особистих потреб. Наприклад, знайти виробників сонячних панелей або електровантажівок.

Каталог міститиме інформацію про підприємства, а саме:

назву бренду та короткий опис діяльності

логотип та фото, які ілюструють команду, товари/послуги

сферу та географію діяльності

посилання на сайт та соціальні мережі

електронну пошту

відкриту юридичну інформацію про компанію.

Дедлайн подання заявок — 3 травня (23:59).

Подати заявку можна за посиланням.

Каталог буде реалізовано ГО Impact Force, Офісом з розвитку підприємництва та експорту та національним проектом Дія.Бізнес в межах акселераційної програми «Інноватори енергоефективності України».

«Інноватори енергоефективності України» — акселераційна програма для українських компаній, що стартувала в січні цього року. Її реалізують ГО Impact Force за підтримки проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» що виконується GIZ за дорученням Уряду Німеччини та співфінансування Уряду Швейцарії, у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проектом Дія.Бізнес, а також Держенергоефективності.