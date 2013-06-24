Міністерство цифрової трансформації України презентувало WINWIN AI Center of Excellence — центр передового досвіду з розробки та інтеграції ШІ, який трансформує державу, бізнес і суспільство, посилюючи глобальну конкурентоспроможність України. Центр впроваджуватиме штучний інтелект у державні процеси та ключові сфери життя: оборону, медицину, освіту та бізнес. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

WINWIN AI CoE є першим Center of Excellence, створеним у межах Стратегії цифрового розвитку інновацій WINWIN. Його мета — об'єднати експертів, ресурси та інновації для розвитку ШІ та ключових сфер життя українців.

Першочергово WINWIN AI CoE фокусується на розробці ШІ-рішень для державного та оборонного секторів.

“Цього року ми будемо активно інтегрувати штучний інтелект у всі наші проекти. Світ розвивається шаленими темпами, і якщо ми хочемо бути серед лідерів, нам потрібно діяти так само швидко. Наша мета у цьому напрямку – до 2030 року увійти в топ-3 країни світу за рівнем інтеграції та впровадження AI-рішень”, — наголосив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Штучний інтелект допоможе покращити державні сервіси для громадян та оптимізувати роботу держслужбовців. Йдеться про інтеграцію ШІ в Дію, освітній застосунок Мрія, створення інструментів для аналізу даних у державі тощо.

“Штучний інтелект може будувати індивідуальні освітні траєкторії для школярів, автоматично визначати цілі на полі бою, діагностувати хвороби та підвищувати прибутковість бізнесів. Наше завдання — знайти ефективні шляхи використання цієї технології у кожній зі сфер, від освіти до державного управління”, — зазначив заступник Міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

Головні напрями роботи центру:

розробка ШІ-продуктів для державного сектору й оборони

впровадження штучного інтелекту в науку

створення освітніх можливостей для AI-спеціалістів і громадян

підтримка стартапів та малих і середніх підприємств в інтеграції ШІ

співпраця з міжнародними технологічними компаніями (BigTech).

Ключовими цілями центру на рік є:

Запустити розробку AI-продуктів для державного сектору:

створено механізм розробки пілотних AI-рішень

запущено AI-інкубатор для створення продуктів

командою центру розроблено 16 пілотів, з яких 50% передано в розробку MVP, а також запущено мінімум 3 AI-продукти.

Закласти технологічний фундамент AI-суверенітету країни з власною LLM-моделлю:

створено технічну інфраструктуру для запуску національних AI-продуктів

розроблено національну мовну модель (LLM) для державних сервісів

сформовано технологічну AI-стратегію з фокусом на масштабування і інтеграцію ШІ у проекти Дія, Мрія, AI Legal тощо.

Генерувати AI-рішення в defence-tech секторі — цілі непублічні.

Центр очолив Данило Цьвок — новий Chief AI Officer Мінцифри. Має понад 10 років досвіду у технологічно-інноваційному менеджменті, координував AI-напрям в корпоративному R&D, очолював профільні державні інституції у сфері інновацій. Отримав PhD у сфері економічних наук.

CTO центру став Дмитро Овчаренко — архітектор і технічний директор з понад 17-річним досвідом розробки IT-продуктів і впровадженні ШІ, експерт з побудови центрів компетенцій (CoE), колишній директор практики GenAI в SoftServe.

“Мене вражає, що Україна продовжує успішно розвиватися під час повномасштабного вторгнення рф, яке триває три роки. Ми та наші міжнародні партнери можуть повчитися вашій невтомній стійкості, інноваціям і креативності. Це є одним зі стовпів Угоди про сторічне партнерство, яку Прем'єр-міністр Кір Стармер і Президент Володимир Зеленський уклали в січні. Сподіваємося на набагато більше партнерств у сфері науки, технологій та інновацій між Британією та Україною,”, — сказав Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс.

WINWIN AI CoE працюватиме у форматі проектного інкубатора – простору для аналізу, розробки та тестування AI-рішень. Команда збиратиме запити на покращення процесів і послуг та разом з бізнесом розроблятиме відповідні ШІ-рішення. Після тестування інновації будуть впроваджуватися у сервіси для громадян і держслужбовців.

«У межах Стратегії WINWIN передбачено створення подібних центрів за всіма пріоритетними напрямами, зокрема EdTech, MedTech, XR, Secure Cyber Space тощо. Їхня основна мета – дослідження інновацій, впровадження пілотних проектів в Україні, а також залучення інвестицій і партнерів. Ми також ведемо діалог з урядами та представниками приватного сектору інших країн щодо спільної реалізації цієї стратегії», — зазначила заступник Міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції Валерія Іонан.

WINWIN AI Center of Excellence створено у межах Стратегії цифрового розвитку інновацій України WINWIN 2030. Центр ініційовано Мінцифри. Концепція розроблена за підтримки Міністерства закордонних справ, Співдружності та розвитку Великої Британії (FCDO) та Deloitte UK.