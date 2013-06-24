Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець з головою Держлісагентства Віктором Смалем та в.о. голови Держекоінспекції Ігорем Зубовичем з робочою поїздкою відвідав Донецьку область. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Складний прифронтовий регіон. Довкіллєвих питань багато - відновлення водних ресурсів та забезпечення водою населення, постійні лісові пожежі, управління відходами руйнації, розбудова регіональної системи моніторингу довкілля», - зазначив Руслан Стрілець.

Руслан Стрілець оглянув ключові обʼєкти та обговорив проблематику регіону та шляхи її вирішення на нараді з головою Донецької обласної державної адміністрації Вадимом Філашкіним.

Коротко про основне:

Спеціальні майданчики для тимчасового зберігання відходів руйнації. «Бойові дії тривають і такі відходи на Донеччині утворюються постійно. На сьогодні накопичено понад 73 тисячі тонн. У облаштуванні майданчиків ОВА керується спеціальним порядком, який Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України запустили у 2022 році. Важливо забезпечити очистку населених пунктів від відходів руйнації та їх повторне використання. На сьогодні цей порядок показав свою ефективність на прикладі таких регіонів як Київщина та Харківщина. Донеччина, попри всі складнощі, також не пасе задніх та поступово покращує роботу у цьому напрямку», - зазначив Руслан Стрілець.

Очільник Міндовкілля відвідав нацпарк “Святі гори”. Через замінування та постійні обстріли пожежі там не вщухають.

«Вражений мужністю цих людей, які ставлять у пріоритет захист довкілля, а не свого життя, власними силами ліквідують загоряння на природоохоронних територіях та опікуються заповідними землями. Обговорили механізм покращення умов їх роботи та посилення парку протипожежними засобами», - наголосив Руслан Стрілець.

Руслан Стрілець, акцентував на шалених площах спаленого лісу на Донеччині: «Цього року на території Лиманського лісгоспу ліквідовано 112 пожеж на площі понад 2000 га. Ворог не зупиняється ні перед чим. Багато втрат, багато руйнувань. Проте згорівший ліс можливо використати, в тому числі на фортифікаційні споруди для ЗСУ. Поспілкуватися про це з лісівниками та місцевою владою».

Міністр зауважив, що одне з надважливих завдань сьогодні - забезпечити Донеччину водою. Це питання у фокусі не лише місцевої, а й державної влади та міжнародних організацій. Адже водна безпека – одна з найважливіших для життя людини. Він відвідав станцію водопідготовки у Краматорську. Обговорив з головою ОВА подальші кроки для поліпшення ситуації з водозабезпеченням Донеччини вже найближчим часом.

Голова Держлісагентства Віктор Смаль доповів Руслану Стрільцю щодо підготовки до опалювального сезону та деревини для Збройних Сил. Руслан Стрілець відвідав місце відвантаження лісових ресурсів.

«Усі роботи йдуть за графіком. З початку року на потреби Збройних Сил ДП «Ліси України» поставлено 98 144 кубометрів деревини. Військові використовують її на будівництво та укріплення бліндажів, опорних пунктів та інших фортифікаційних споруд. Вадим Філашкін подякував лісівникам за якісну роботу», - зазначив Руслан Стрілець.

Також очільник Міндовкілля домовився з головою Донецької ОВА пропрацювати механізм забезпечення населення Донеччини не лише комфортною ціною на дрова, а й адресною доставкою.

«Механізм пілотного кейсу буде відпрацьований у найближчі місяці. Маємо зробити все, що в наших силах, аби максимально покращити життя людей», - повідомив Руслан Стрілець.

Міністр заслухав доповідь Держекоінспекції щодо підрахунку збитків довкіллю. На сьогодні шкода довкіллю внаслідок бойових дій для Донеччини становить майже 700 млрд гривень. І це лише те, що можемо підрахувати. Доручив пропрацювати питання моделювання та дистанційної оцінки потенційних екологічних загроз від окупованих та затоплених шахт. Маємо бути готові вживати заходи одразу після деокупації регіону.

«Дякую кожному, хто попри складні умови продовжує працювати на Донеччині задля захисту довкілля країни та наших людей. Працюємо далі», - акцентував Руслан Стрілець.