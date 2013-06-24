Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець разом з народними депутатами та представниками громадськості на тематичних слуханнях у Комітеті Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування, організованих за ініціативи голови комітету Олега Бондаренка, МБО “Екологія-Право-Людина” та ГО “SaveDnipro”, актуалізували ключові здобутки України на шляху євроінтеграції. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
«Досягнутий Україною прогрес визначений Європейською Комісією як «хороший» – тобто на «четвірку» за п’ятибальною шкалою. За 2 роки ми схвалили 13 євроінтеграційних законів у сфері захисту довкілля – стільки ж, як і за 5 років до повномасштабного вторгнення рф в Україну. 2 бали – наша оцінка за роботу у 2022 – 2023 роках. 1 бал – за 2014 - 2022 роки», - зазначив Руслан Стрілець.
Міністр розповів коротко про головне:
- Україна ратифікувала дві поправки до Конвенції Еспо, чим закрила 20-річний спір з Румунією.
- Україна нарешті приєдналася до Мінаматської конвенції та отримала доступ до цільових ресурсів Глобального екологічного фонду. Питання було актуальним 10 років.
- Україна відмовилася від радянської системи управління хімічною безпекою і започаткувала європейську модель.
- Запуск реформи управління відходами – питання, яке не мало прогресу протягом 20 років.
- Україна отримала статус спостерігача у Севільському процесі навіть до отримання статусу члена ЄС. Це – можливості відновлення промисловості за найкращими доступними технологіями.
- Завершено розбудову кліматичного врядування. Відкрито Кліматичний офіс.
- Ухвалено План заходів із скорочення викидів метану “Global Methane Pledge”.
- Завершено реформу надрокористування. Україна долучається до Сировинної стратегії ЄС-2030.
- Фінішуємо у реалізації реформи лісового господарства.
«І це все результат нашої спільної роботи – Міндовкілля, Кабінету Міністрів України, народних депутатів, громадськості», - наголосив Руслан Стрілець.
За його словами, для подальших якісних змін важливо реформувати систему держекоконтролю – змінити підхід та перейти від системи точкового контролю підприємства до системи щоденного моніторингу потенційного впливу на довкілля. Реформа ДЕІ входить в ТОП-5 кроків на 2024 рік, які визначені у звіті Єврокомісії. Поряд з нею:
- зменшення та контроль промислового забруднення;
- збереження територій Смарагдової мережі;
- розвиток реформи управління відходами та запуску першої системи розширеної відповідальності виробника - на прикладі упаковки;
- обіг лісового репродуктивного матеріалу.
Крім того, відповідно до Плану пріоритетних дій Уряду на цей рік плануємо подати до Верховної Ради ще 8 євроінтеграційних законопроектів. Наприклад, про засади державної кліматичної політики.
«Попереду багато роботи. Впевнений, що разом ми сформуємо необхідні законодавчі рамки, які не тільки забезпечать нам членство в ЄС. Ці зміни уже скоро відчують українці у повсякденному житті», - наголошує Руслан Стрілець.