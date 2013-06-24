Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець разом з народними депутатами та представниками громадськості на тематичних слуханнях у Комітеті Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування, організованих за ініціативи голови комітету Олега Бондаренка, МБО “Екологія-Право-Людина” та ГО “SaveDnipro”, актуалізували ключові здобутки України на шляху євроінтеграції. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Досягнутий Україною прогрес визначений Європейською Комісією як «хороший» – тобто на «четвірку» за п’ятибальною шкалою. За 2 роки ми схвалили 13 євроінтеграційних законів у сфері захисту довкілля – стільки ж, як і за 5 років до повномасштабного вторгнення рф в Україну. 2 бали – наша оцінка за роботу у 2022 – 2023 роках. 1 бал – за 2014 - 2022 роки», - зазначив Руслан Стрілець.

Міністр розповів коротко про головне:

Україна ратифікувала дві поправки до Конвенції Еспо, чим закрила 20-річний спір з Румунією.

Україна нарешті приєдналася до Мінаматської конвенції та отримала доступ до цільових ресурсів Глобального екологічного фонду. Питання було актуальним 10 років.

Україна відмовилася від радянської системи управління хімічною безпекою і започаткувала європейську модель.

Запуск реформи управління відходами – питання, яке не мало прогресу протягом 20 років.

Україна отримала статус спостерігача у Севільському процесі навіть до отримання статусу члена ЄС. Це – можливості відновлення промисловості за найкращими доступними технологіями.

Завершено розбудову кліматичного врядування. Відкрито Кліматичний офіс.

Ухвалено План заходів із скорочення викидів метану “Global Methane Pledge”.

Завершено реформу надрокористування. Україна долучається до Сировинної стратегії ЄС-2030.

Фінішуємо у реалізації реформи лісового господарства.

«І це все результат нашої спільної роботи – Міндовкілля, Кабінету Міністрів України, народних депутатів, громадськості», - наголосив Руслан Стрілець.

За його словами, для подальших якісних змін важливо реформувати систему держекоконтролю – змінити підхід та перейти від системи точкового контролю підприємства до системи щоденного моніторингу потенційного впливу на довкілля. Реформа ДЕІ входить в ТОП-5 кроків на 2024 рік, які визначені у звіті Єврокомісії. Поряд з нею:

зменшення та контроль промислового забруднення;

збереження територій Смарагдової мережі;

розвиток реформи управління відходами та запуску першої системи розширеної відповідальності виробника - на прикладі упаковки;

обіг лісового репродуктивного матеріалу.

Крім того, відповідно до Плану пріоритетних дій Уряду на цей рік плануємо подати до Верховної Ради ще 8 євроінтеграційних законопроектів. Наприклад, про засади державної кліматичної політики.

«Попереду багато роботи. Впевнений, що разом ми сформуємо необхідні законодавчі рамки, які не тільки забезпечать нам членство в ЄС. Ці зміни уже скоро відчують українці у повсякденному житті», - наголошує Руслан Стрілець.