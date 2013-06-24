Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук провела першу зустріч із громадськими організаціями природоохоронного спрямування та презентувала свою візію розвитку галузі довкілля. Її головні принципи — наскрізність природоохоронної політики у всіх секторах економіки, екологічні стандарти на всіх рівнях, прозорість та відкритість у прийнятті рішень. Усе це в розрізі цифрової трансформації, активної міжнародної співпраці та залучення громадськості до процесу.

Варто виокремити пункт восьмий формули миру Президента Володимира Зеленського про екологічну безпеку — рух до справедливого відшкодування збитків за зруйноване довкілля та зеленого відновлення. Важливі також євроінтеграція галузі довкілля, реформа водної політики та державного екологічного контролю, управління відходами, стале надрокористування, розвиток природно-заповідного фонду.

«Втілення реформ нерозривно пов’язане з нашим європейським вибором. Дякую всім громадським організаціям природоохоронного спрямування, що допомагаєте Міндовкіллю відгуками та рекомендаціями», — наголосила Світлана Гринчук, повідомляє Міндовкілля.