Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук спільно з членом Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Юлією Овчинниковою, представниками Посольства Німеччини в Україні і Франкфуртського зоологічного товариства передали 5 пікапів та 10 мотоциклів для нацпарків «Черемоський», «Гуцульщина», «Зачарований край» та «Сколівські Бескиди». Транспорт придбаний за підтримки Франкфуртського зоологічного товариства та Уряду Німеччини. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Тепер патрулювати території, проводити моніторинг та організовувати наукові дослідження в нацпарках буде ще зручніше. Автомобілі та мотоцикли дозволять оперативно пересуватися територіями національних парків, що забезпечить швидку реакцію на загрози довкіллю. У поєднанні зі SMART-системою біомоніторингу, яка активно впроваджується у наших нацпарках та заповідниках, це справді доречний та своєчасний внесок. Тож попри реалії війни, активно рухаємося до європейських стандартів сталого управління заповідними територіями», - зазначила Світлана Гринчук.

Дякуємо німецьким партнерам за черговий внесок у розвиток українського природно-заповідного фонду.