Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук з Міністром навколишнього середовища та гендерної рівності Королівства Данія Магнусом Хойніке підписали Меморандум про взаєморозуміння між відомствами. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Маємо тривалу історію взаємодії з Данією до цього, у тому числі, щодо водозабезпечення південних регіонів України, а також проходження шляху євроінтеграції. Щоб конкретизувати та офіційно закріпити нашу співпрацю, ще під час СОР29 в Азербайджані з данськими партнерами ми домовились про вироблення такого офіційного документа. Сьогодні вже у Польщі у рамках неформальної зустрічі міністрів навколишнього середовища та клімату країн-членів Європейського Союзу підписали відповідний Меморандум”, - написала на своїй сторінці в соціальній мережі “Фейсбук” Світлана Гринчук.

У рамках Меморандуму буде посилено роботу щодо:

створення сучасної системи моніторингу водних ресурсів в Україні, включаючи підземні води.

Враховуючи значну втрату водних ресурсів та постійні загрози через війну, Україні важливо зміцнити цей напрямок - щоб постійно оперувати актуальними даними та приймати швидкі управлінські рішення. Данія готова підтримати нашу країну в цьому;

відновлення та модернізації інфраструктури водозабезпечення та очищення стічних вод.

Данія готова ділитися досвідом, а також допомагати в розробці ефективних стратегій та впровадженні інноваційних рішень і технологій;

контролю забруднення.

Спільно з Данським агентством з охорони навколишнього середовища ми вже опрацьовуємо питання реалізації низки ініціатив щодо створення ефективних механізмів контролю промислових і сільськогосподарських забруднювачів.

Крім того, у рамках двосторонньої зустрічі обговорено підтримку з боку Данії реформування водного сектору України за кращими європейськими стандартами, а також важливість залучення приватного сектору обох країн, а отже й нових інвестицій в розвиток водної інфраструктури.

“Вдячна Уряду та народу Данії за солідарність з українцями та постійну допомогу. Ми продовжимо обмінюватися знаннями та досвідом, найкращими практиками та даними, а також спільно шукатимемо інноваційні рішення, які впевнена, стануть новими успішними кейсами нашого партнерства”, - зазначила Світлана Гринчук.