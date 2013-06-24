Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук разом з Головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрієм Даником передали Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику спецтехніку від підрозділів ДСНС з різних регіонів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Це 14 автомобілів підвищеної прохідності – автоцистерн та пожежних авто, які тепер використовуватимуть для оперативного реагування на випадки загорання на території заповідника», – повідомила Світлана Гринчук.

Як зазначила Світлана Гринчук, така допомога вкрай важлива та актуальна. Лише за минулий рік на території зони відчуження виникло 107 пожеж на площі 3378 га. З початку поточного року було 46 випадків загорання. При цьому, внаслідок окупації ЧАЕС у лютому 2022 року російськими військами знищено та розграбовано 80% пожежно-рятувальної та спеціальної техніки на понад 22,7 млн грн.

«Для реалізації комплексного плану заходів зі створення (відновлення) системи пожежної безпеки зоні відчуження необхідно понад 1,2 млрд гривень. Ситуацію ускладнює й те, що 30% лісових масивів зони відчуження залишаються замінованими. Кожен вибухонебезпечний предмет – потенційне джерело виникнення пожеж. У пріоритетах – першочергове обстеження та розмінування під'їздів до пожежних водойм та доріг протипожежного призначення», – зауважила Світлана Гринчук.

За словами Міністра, передані авто – це лише перший крок у співпраці Міндовкілля та ДСНС України. Аналогічну допомогу від рятувальників незабаром отримають і інші національні парки та заповідники – всього установам ПЗФ буде передано понад 100 одиниць спецтехніки.