Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець на зустрічі з Директором секретаріату Енергетичного співтовариства Артуром Лорковським поспілкувався щодо запуску СТВ та поновлення обовʼязковості звітування підприємствами у системі МЗВ. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Сьогодні команда Міністерства захисту довкілля спільно з іншими відомствами активно працює над створенням унікальної для України системи торгівлі викидами. Ми вже підготували відповідну Стратегію, яка проходить громадське обговорення”, - наголосив Руслан Стрілець.

За словами Міністра, продовжуються консультації з бізнесом, щоб вони отримали всі інструменти проведення декарбонізації. І тут розробка СТВ є однією з основних складових послідовної державної політики, які проходять "червоною лінією" Кліматичної стратегії 2035 та рамкового кліматичного законопроекту. Робота над "зеленим курсом України" іде спільно із колегами з Єврокомісії та низкою міністерств, зокрема із Міністерством економіки України, Міністерством енергетики України, із залученням експертів міжнародних організацій.

У розмові учасники також зачепили Національний план з енергетики та клімату, який нещодавно схвалив Кабінет Міністрів України. Стратегічний документ, який об’єднав в собі національні енергетичні та кліматичні зобов’язання та демонструє синергію в роботі всього державного апарату.