Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець разом з колегами з Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни та її співголовою, колишнім Міністром закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем презентував членам Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Екологічний договір для України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Повоєнне відновлення можливе лише у єдності. Наша мета – говорити про довкілля в часи війни на весь світ та бути показовим прикладом на міжнародній арені. Для цього уже створено ряд інструментів у складі «парасольки» Пункту 8 Формули миру Президента Володимира Зеленського, серед яких – настільна книга «зеленого» відновлення, Environmental Compact. Він містить 50 рекомендацій для України та світової спільноти, які втілюють уніфікований підхід до оцінки впливу російської війни в Україні на довкілля, визначають підходи до компенсації за заподіяну шкоду, а також пропозиції щодо «зеленого» відновлення», - зазначив Руслан Стрілець.

За словами Руслана Стрільця, рекомендації, представлені в Екологічному договорі, мають кроссекторальний характер. Вони залучають до відновлення багато міністерств та інших відомств. Для їх реалізації за дорученням Премʼєр-міністра Дениса Шмигаля утворено урядову Міжвідомчу робочу групу, яка вже провела своє перше засідання. Найближчим часом маємо отримати напрацьований спільний план дій.

Підґрунтя для виконання рекомендацій – насамперед євроінтеграційні реформи у сфері захисту довкілля, над якими Міндовкілля працює спільно з народними депутатами.

Серед них:

розвиток кліматичного законодавства;

реформа державного екологічного контролю;

запобігання промисловому забрудненню;

впровадження Смарагдової мережі.

«Ці законопроекти вже є в Плані пріоритетних дій Кабінету Міністрів України на 2024 рік та Плані законопроектної роботи Верховної Ради України на 2024 рік. Тож маємо докласти спільних зусиль для збереження та відновлення українського довкілля. Запорука повоєнного відновлення – єдність. Єдність усього суспільства та усіх гілок влади. Єдність з міжнародними партнерами. Наша консолідація прокладає нам шлях до «зеленого» майбутнього», - наголосив Руслан Стрілець.