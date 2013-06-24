Кабінет Міністрів на своєму засіданні ухвалив зміни до порядку проведення моніторингу атмосферного повітря. Це рішення важливе у контексті імплементації в Україні європейських норм щодо якості повітря та реалізації Закону від 20 березня 2023 року № 2973 стосовно реформи системи моніторингу довкілля. Над змінами до порядку працювала відповідна робоча група при Міндовкілля, до складу якої входять понад 30 експертів у сфері моніторингу повітря. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Наразі система моніторингу атмосферного повітря в Україні не дає повної картини його стану. Саме тому ми поступово впроваджуємо комплексний та систематичний збір даних, який дозволить проводити відповідний аналіз. І на його основі ухвалювати управлінські рішення. З прийняттям цього рішення Уряду ми стали на крок ближче до системи моніторингу атмосферного повітря європейського зразка», - зазначив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Одним з нововведень постанови є запровадження в Україні показника індексу якості повітря на зразок Європейського. Щоб цей індекс почав працювати якнайшвидше, команда Міндовкілля вже працює над підготовкою підходів та критеріїв для його впровадження.

Постанова також встановлює чіткі вимоги до оцінки якості повітря у різних зонах та агломераціях. Удосконалює процедуру затвердження та виконання програм моніторингу атмосферного повітря, робить впровадження заходів з управління якістю повітря більш прозорим у тих зонах, де рівні забруднення перевищують встановлені граничні показники.