Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець обговорив з представником Федерального міністерства навколишнього середовища, охорони природи, ядерної безпеки та захисту споживачів Bundesumweltministerium Юргеном Раймундом Кейнхорстом питання запуску у роботу Міжнародної платформи дій для зеленого відновлення України та подальшу підтримку Німеччиною довкіллєвої сфери України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Очільник Міндовкілля подякував Уряду Німеччини та Федеральному міністру екології, захисту довкілля, ядерної безпеки та захисту споживачів Німеччини Штеффі Лемке за URC2024 у Берліні та першу фінансову підтримку Міжнародної платформи дій у сумі 5 мільйонів євро.

На зустрічі з Юргеном Раймундом Кейнхорстом вони зосередилися на обговоренні першочергових кроків у роботі Платформи для зеленого відновлення України. Пан Юрген презентував пропозиції Німеччини з чітким окресленням функцій основних сторін.

За словами Руслана Стрільця, серед першочергових заходів – підтримка України такими організаціями як UNECE, OECD, UNEP у сфері запобігання промисловому забрудненню, реформи екологічного оподаткування, управління відходами руйнації, збереження біорізноманіття та підвищення стійкості до зміни клімату, аналіз сталого управління стічними водами в Україні, підвищення спроможності місцевих органів влади щодо екологічної оцінки та моніторингу, аналіз потенціалу «зелених» робочих місць для реінтеграції ветеранів та ветеранок та ВПО.

«Дякую Уряду Німеччини та моїй колезі Штеффі Лемке за системну підтримку. Попереду багато роботи. Маємо ретельно усе опрацювати, щоб Платформа працювала ефективно задля відновлення України», – зазначив Руслан Стрілець.