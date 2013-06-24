Міндовкілля та ФАО посилять співпрацю у лісовій галузі та розвитку кліматичної політики. Про це Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук домовилася з керівником регіональних програм продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) у Європі та Центральній Азії Раймундом Геральдом Йеле, передає пресцентр Урядовий портал.

Пан Раймунд Геральд Йеле зазначив, що сьогодні проекти ФАО у різних сферах не обходяться без урахування довкіллєвого компоненту. Екологічні питання нерозривно пов’язані з сільським господарством та продовольством.

«Ми вже маємо ряд спільних із ФАО проектів у сфері реформування лісового господарства та багатоцільового використання лісів. Ми зацікавлені у продовженні взаємодії у цій галузі. Домовилися врахувати попередній досвід співпраці Міндовкілля та ФАО й розвивати наші ініціативи», - повідомила Міністр.

Світлана Гринчук розповіла команді ФАО про актуальні напрацювання кліматичної політики, зокрема схвалення рамкового кліматичного закону, закріплення на законодавчому рівні цілі України досягти кліматичної нейтральності до 2050 року, а також наші актуальні партнерства щодо імплементації статті 6 Паризької Угоди: «Сьогодні ми активно працюємо над підготовкою проекту Національно визначеного внеску 3.0 і готуємося представити його на СОР30 у Бразилії. Домовилися підтримувати діалог щодо підготовки НВВ 3.0 та працювати разом у цьому напрямку».

«Дякую ФАО за увагу до України. Сьогодні ми говоримо про те, що повоєнне відновлення України буде лише за “зеленими” принципами. Захист довкілля проникає у всі сфери нашого життя, тож готуємося до поглиблення нашого діалогу», - зазначила Світлана Гринчук.