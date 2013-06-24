Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук провела зустріч з координатором системи ООН в Україні Матіасом Шмале. Вони актуалізували співпрацю між відомствами в царині захисту довкілля.

Це стосується і оперативного подолання наслідків бойових дій, і довгострокових проєктів сталого розвитку. Серед актуальних питань: оцінка шкоди довкіллю внаслідок бойових дій, євроінтеграційне законодавство, низьковуглецевий розвиток України, водозабезпечення, управління відходами, зокрема відходами руйнації, збереження живої природи та розвиток екоосвіти, кліматична політика, а також участь України у СОР30. За всіма цими напрямами надають ту чи ту підтримку організації під егідою ООН. Ми активно спів працюємо з ПРООН, ЮНІСЕФ, ЮНІДО, ЮНЕП.

Ключова ідея співпраці Міндовкілля та ООН — впроваджувати принципи зеленого відновлення в кожен сектор економіки, не чекаючи на завершення війни.

«Матіас Шмале погоджується, що питання довкілля під час бойових дій одні з найвразливіших і водночас найскладніші. Проте відновлення України можливе лише на засадах зелених принципів. Партнери готові розширювати горизонти співпраці, адже війна створює нові виклики. Наприклад, для нас актуальні правова експертиза для переговорного процесу, розвиток екологічної освіти та рекреації у природно-заповідних зонах для підтримки ментального здоров’я українців. Це відкриває перспективи для психологічної реабілітації та створення робочих місць. Залишається важливою підтримка партнерів у межах урядової програми водозабезпечення фронтових областей», — наголошує Світлана Гринчук.

Важливо, що координатор системи ООН в Україні на зустрічі підкреслив істотний потенціал України на міжнародній арені. За його словами, світ має зробити багато висновків і переосмислити взаємодію з Україною.

Світлана Гринчук висловила подяку за допомогу в підготовці до СОР29, адже кліматичні ініціативи є серед пріоритетів ООН в Україні. Зокрема, ПРООН надала значну допомогу в розробленні рамкового кліматичного закону та правового мандата України для виконання статті 6 Паризької угоди.

«Підтримка агенцій ООН свідчить, що Україна має союзників на шляху до сталого розвитку та кліматичної нейтральності до 2050 року. Ми маємо спільні цінності й продовжуємо втілювати їх у життя», — зауважила міністр.

Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів