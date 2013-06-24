Міндовкілля та Організація економічного співробітництва та розвитку поглиблять співпрацю у сфері захисту довкілля. Про це Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук домовилася з в.о. голови Офісу ОЕСР в Україні Міхалом Фаленчиком, передаэ пресцентр Урядовий портал.

Ключове в діалозі – перехід України зі статусу перспективного члена Організації економічного співробітництва у статус повноцінного учасника організації.

Заходи для вступу України в ОЕСР містять довкіллєву складову. Попереду важливий крок: підвищення статусу України в комітеті організації з питань політики захисту довкілля до рівня учасника. Маємо подати заяву вже цього року, тож домовилися з керівником ОЕСР продовжити консультації між нашими спеціалістами.

“Перехід на новий рівень спростить процедуру участі українських експертів у заходах ОЕСР. Це важливо для України, зокрема, для посилення нашого доробку з обрахування збитків довкіллю внаслідок бойових дій та вдосконалення відповідних методик. Співпраця з ОЕСР може створити додаткові потужності для залучення партнерів та експертів”, – наголосила Світлана Гринчук.

Одна з найважливіших умов вступу України до ОЕСР – огляд нашого законодавства в контексті його відповідності вимогам організації. Пан Фаленчик запевнив, що наші спеціалісти матимуть від ОЕСР повну підтримку у підготовці цього документа.