Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук провела зустріч з Координатором системи ООН в Україні Матіасом Шмале. Вони актуалізували співпрацю між відомствами у сфері захисту довкілля. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Це стосується як оперативного подолання наслідків бойових дій, так і довгострокових проектів сталого розвитку. Серед актуальних питань: оцінка шкоди довкіллю внаслідок бойових дій, євроінтеграційне законодавство, низьковуглецевий розвиток України, водозабезпечення, управління відходами, зокрема відходами руйнації, збереження живої природи та розвиток екоосвіти, кліматична політика, а також участь України у СОР30. Усі ці сфери отримують ту чи іншу підтримку від організацій під егідою ООН. Ми активно співпрацюємо з ПРООН, ЮНІСЕФ, ЮНІДО, ЮНЕП.

Ключова ідея співпраці Міндовкілля та ООН – впровадження принципів зеленого відновлення в кожен сектор економіки, не чекаючи на завершення війни.

“Матіас Шмале погоджується, що питання довкілля під час бойових дій є одними з найвразливіших і, водночас, найскладніших для розвитку. Проте відновлення України можливе лише на засадах “зелених” принципів. Партнери готові розширювати горизонти співпраці, адже війна створює нові виклики. Наприклад, для нас актуальними є правова експертиза для переговорного процесу, розвиток екологічної освіти та рекреації в природно-заповідних зонах для підтримки ментального здоров’я українців. Це відкриває перспективи як для психологічної реабілітації, так і для створення нових робочих місць. Залишається важливою підтримка партнерів у рамках урядової програми водозабезпечення фронтових областей”, - наголошує Світлана Гринчук.

Важливо, що Координатор системи ООН в Україні на зустрічі підкреслив суттєвий потенціал України на міжнародній арені. За його словами, світ має зробити багато висновків і переосмислити взаємодію з Україною.

Світлана Гринчук висловила подяку за допомогу у підготовці до СОР29, адже кліматичні ініціативи є серед пріоритетів ООН в Україні. Зокрема, ПРООН надала значну допомогу у розробці рамкового кліматичного Закону та правового мандату України для виконання статті 6 Паризької Угоди.

“Підтримка агенцій ООН свідчить про те, що Україна має союзників на шляху до сталого розвитку та кліматичної нейтральності до 2050 року. Ми маємо спільні цінності й продовжуємо втілювати їх у життя”, - зауважила Міністр.