Міндовкілля спільно з Міністерством сільського господарства Чеської Республіки, Чеським університетом природничих наук, Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН та Державним агентством лісових ресурсів України проводить дводенну Міжнародну конференцію донорів щодо підтримки відновлення лісового сектору України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Серед учасників - представники потенційних країн-донорів, фінансових установ Європейського інституту лісу (EFI), Міжнародного союзу лісових науково-дослідних організацій (IUFRO), IIASA, Європейської асоціації лісівників, Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), Forest Europe, науковці та громадськість.

Як відзначив заступник Міністра з питань європейської інтеграції Євгеній Федоренко, наразі майже 30% українських лісів зазнали різного ступеня руйнування внаслідок збройної агресії рф. Порушені лісові екосистеми. Тож серед ТОП-5 пріоритетів, допомога в реалізації яких важлива для відновлення та сталого управління українським лісовим сектором:

Розмінування. “Нам потрібно розмінувати щонайменше півмільйона га лісів на територіях, які знаходяться під контролем України. Ще 0,8 мільйона га на тимчасово окупованій території також забруднені - тут залишаються “сліди” від мін та інших вибухових пристроїв росіян. І вже зараз маємо думати, як відновлювати ці землі, після їх звільнення”, - наголосив заступник Міністра.

Гармонізація українського законодавства з вимогами ЄС. Це шлях України до повноправного членства в ЄС, а також відповідність міжнародним стандартам та впровадження сталих методів управління лісами.

Адаптації лісів до зміни клімату. Йдеться про перехід до наближеного до природи лісівництва. Україна відкрита до будь-яких ініціатив партнерів та спільної роботи.

Зміцнення системи захисту лісів. Нашій країні важливо посилити свою спроможність до ефективного реагування на пожежі та інші надзвичайні ситуації.

Підвищення можливостей планування лісового господарства, моніторингу лісів та проведення національної лісової таксації. Для цього важлива допомога міжнародних партнерів у відновленні та зміцненні потенціалу постраждалого від війни державного лісогосподарського підприємства «Укрдержліспроект».

“Вдячний чеському народу, Міністерству сільського господарства Чеської Республіки та Чеському університету природничих наук за гостинність та підтримку в організації цієї Конференції, а також Продовольчій та сільськогосподарській організації (FAO) за непохитну підтримку. Вдячний всім представникам та країнам, які беруть участь у цьому заході. Ваша допомога — це не лише інвестиція в наше відновлення, але й відданість спільним цінностям екологічної стійкості, які об'єднують весь цивілізований світ”, - зазначив Євгеній Федоренко.