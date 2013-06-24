Запускаємо природоохоронний проект за співфінансування LIFE Programme в Україні «Збереження природної спадщини для життя в Україні». Про це повідомив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, передає пресцентр Урядовий портал.

Проект за співфінансування LIFE Programme в Україні «Збереження природної спадщини для життя в Україні» Міндовкілля запускає спільно з чеським Агентством охорони природи, Міжнародною благодійною організацією «Екологія – Право – Людина» та громадською організацією “Українська Природоохоронна Група”.

За словами Руслана Стрільця, це перший кейс в Україні, який дозволяє використовувати фінансові інструменти Євросоюзу LIFE ще до нашого офіційного вступу до ЄС.

«Спільно з проектом продовжимо роботу над створенням Смарагдової мережі в Україні і перетворення її в мережу природоохоронних територій ЄС Natura 2000. Цей процес розпочався ще 10 років тому. Після підписання Угоди про асоціацію з ЄС Україна зобов’язалась завершити цей процес», – наголосив Руслан Стрілець.

За результатами зустрічі очільник Міндовкілля наголосив на необхідності реформування сфери природно-заповідного фонду в Україні та збільшення його територій з майже 7% до 30%. До того ж ми вже сьогодні докорінно змінили підходи до менеджменту у сфері розвитку територій та об’єктів ПЗФ. Попри війну, 2023 рік став рекордно прибутковим для природно-заповідного фонду – майже у 7 разів збільшилися власні надходження від рекреаційної діяльності парків. І це тільки початок.

Продовжуємо напрацьовувати електронний Кадастр природно-заповідного фонду. Цей інструмент не дасть жодного шансу якимось іншим видам діяльності на заповідних землях, крім природоохоронної.

«Дякую нашим європейським партнерам та персонально Єврокомісару з питань довкілля, океанів та рибальства Віргініюсу Сінкявічюсу, який зробив неможливе – Україна у 2022 році ще навіть до отримання статусу кандидата у члени ЄС стала партнером програми LIFE. І це особиста перемога Комісара», – зазначив Руслан Стрілець.