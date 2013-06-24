Мінекономіки та Western NIS Enterprise Fund підписали Меморандум про співпрацю, що передбачає надання 100 тис. доларів для фінансування урядової програми «Власна справа» в рамках проекту Мінекономіки єРобота, за якою українці можуть отримати мікрогранти на старт або розвиток бізнесу. Від Мінекономіки документ підписала Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економіки Юлія Свириденко, від Western NIS Enterprise Fund – Президент та Головний виконавчий директор Фонду Ярослава Зелінські Джонсон. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Надання грантів – один з найефективніших інструментів підтримки бізнесу, особливо зараз, під час війни. Влітку минулого року Уряд запустив низку грантових програм, серед яких найбільш затребуваною є програма “Власна справа”, за якою українці можуть отримати мікрогрант до 250 тис. грн на започаткування або розвиток свого бізнесу. Через фінансову підтримку мікро- й малого підприємництва ми не лише стимулюємо активізацію економіки, ми ще й підвищуємо рівень зайнятості населення, адже підприємці створюють нові робочі місця. Зокрема, отримувачі мікрогрантів минулого року створять 8000 робочих місць. Ми вдячні нашим партнерам за долучення до фінансування грантової програми, що сприятиме розвитку підприємництва та пришвидшить економічне відновлення України», - зазначила Юлія Свириденко.

«Для WNISEF підтримка програми «Власна справа» в рамках проекту Мінекономіки єРобота є важливим кроком для розвитку підприємництва в Україні. Мікрогранти допоможуть людям зробити перший крок у створенні свого бізнесу та забезпечать додаткові можливості для розвитку інноваційних проектів. Я вірю, що наша співпраця з Міністерством економіки України стане поштовхом для змін в економіці країни та допоможе забезпечити стабільний розвиток малого та середнього бізнесу в Україні,» - наголосила Президент та Головний виконавчий директор Western NIS Enterprise Fund Ярослава Зелінські Джонсон.

Нагадаємо, програма «Власна справа» надає можливість отримати мікрогрант від 50 тис. грн до 250 тис. грн на старт або розвиток свого бізнесу. Обов'язковою умовою надання гранту є створення 1-2 нових робочих місць, залежно від суми гранту. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Заяви на отримання грантів подаються через портал Дія.

Грантові кошти підприємець може використати на придбання обладнання, сировини, матеріалів, оренду приміщення та транспортних засобів, необхідних для реалізації свого бізнес-проекту, закупівлю ліцензійного програмного забезпечення, оплату послуг з маркетингу та реклами.

У 2022 році мікрогранти за програмою «Власна справа» отримали 3 300 заявників на загальну суму 777 млн грн. У 2023 році на програму передбачено бюджетом 1,8 млрд грн, що дозволить видати 10 000 мікрогрантів.

Довідково

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – перший в Україні та Молдові регіональний фонд прямих інвестицій з капіталом 285 млн доларів США, заснований за фінансування Уряду США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Фонд має понад 29 років досвіду успішного інвестування у підприємства малого та середнього бізнесу. Загалом фонд інвестував 188 млн доларів США у 136 компаній із 26 000 працівників та зробив можливим залучення 2,3 млрд доларів у компанії України та Молдови.

З 2015 року Фонд реалізовує програму технічної допомоги в Україні та Молдові на загальну суму $35 млн, основними елементами якої є сприяння експорту, місцевий економічний розвиток, соціальне інвестування та економічне лідерство. WNISEF фінансує інноваційні, високоефективні програми, що спрямовані на здійснення реформ та змінюють життя звичайних людей в Україні та Молдові.