Міністерство економіки України 3 жовтня підписало меморандум про співробітництво з Фондом розвитку підприємництва, Фондом енергоефективності та Sense Bank. Підписання відбулось у межах запуску освітнього проекту з енергоефективності «Джерело Енергії». Мета меморандуму – забезпечити український бізнес, громади та ОСББ доступом до знань про ефективне залучення фінансів для впровадження енергоефективних рішень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Енергонезалежність України є пріоритетом Уряду, тому важливо підвищувати обізнаність малого і середнього бізнесу та громад у питаннях енергоефективності. На першому етапі проекту Мінекономіки разом з партнерами організує серію навчань для ЖБК, ОСББ, малого та середнього бізнесу. Воно стане, по суті, дорожньою картою про те, як подаватися на державні і банківські програми підтримки енергетики. Банки вже оформили бізнесу кредитні лінії на енергообладнання на суму понад 2 млрд гривень, з яких вибрані 1,7 млрд. Це дає змогу створити понад 100 мВт нових потужностей в енергетиці. Я переконана, що завдяки навчанню ця цифра лише зростатиме», – зазначила під час підписання Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Проект «Джерело Енергії» націлений на навчання учасників заходів, які будуть організовані у регіонах, механізмам пільгового кредитування та програмам державної підтримки для енергоефективних проектів і розвитку підприємництва.

«Сьогодні ми робимо крок назустріч українцям, які прагнуть зробити свої домівки енергоефективними. Завдяки співпраці з банківськими фінансовими установами Програма "ГрінДІМ" стає ще доступнішою. Це означає, що більшість українців, які мешкають в багатоквартирних будинках, зможуть отримати пільговий кредит на встановлення альтернативних джерел енергії, – коментує директор Фонду енергоефективності Єгор Фаренюк.– Для Фонду енергоефективності особливо важливо, що Міністерство економіки, сприяє розвитку доступних кредитів, адже тільки спільними зусиллями ми зможемо допомогти тисячам українців пережити надскладну зиму».

«Джерело Енергії» має важливе значення для відбудови та економічного зміцнення України. Завдяки таким ініціативам, українці можуть зменшити енергетичні витрати та підвищити енергетичну незалежність.

«Наразі енергостійкість та енергонезалежність для кожного українця – це запорука більш звичайного життя та сталого розвитку підприємницької діяльності. Ми раді бути учасниками спільної ініціативи щодо посилення обізнаності нашої країни в енергоефективних рішеннях та можливостей його пільгового фінансування», – зазначив Голова правління Фонду розвитку підприємництва Андрій Гапон.

Голова Правління Sense Bank Олексій Ступак відзначив важливість проекту «Джерело Енергії».

«Підписання такого значущого документа важко переоцінити. Цим меморандумом ми започатковуємо загальнонаціональну освітню ініціативу, яка покликана донести до українців: до бізнесу, територіальних громад та ОСББ всі наявні інструменти підвищення енергонезалежності. Для нас, як для державного банку, надзвичайно важливо бути дотичним до проекту «Джерело Енергії», – зазначив Олексій Ступак.