Експортно-кредитне агентство (ЕКА) застрахувало від воєнних ризиків вже другий проект. Його загальна сума — 92 млн грн. Проект реалізовує приватне підприємство «Віліс», яке виготовляє макаронні вироби та яблучне повидло. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Половину суми (52 млн грн) підприємство вкладає своїми коштами, ще на 40 млн бере інвестиційний кредит в Укрексімбанку.

У загальну вартість проекту, який реалізує «Віліс», входить вартість нового обладнання (фасувального та лінії з виробництва локшини) витрати на його доставлення та монтаж, будівництво котельні та ін. Модернізація дозволить підприємству збільшити виробництво до 4 тис. тонн на рік, в тому числі завдяки розширенню ринків збуту.

«Цей приклад страхування від ЕКА може бути добрим орієнтиром для страхового ринку і стимулом активніше працювати із інвесторами, які планують вкладати кошти у розвиток чи створення бізнесу в Україні. Ми розуміємо, що страхування від воєнних ризиків не єдиний аргумент, який може мотивувати інвесторів вкладати кошти в Україні. Але це точно необхідний інструмент для підтримки наших зусиль із залучення інвестицій, особливо, коли це інвестиції у реальний сектор, які стимулюватимуть виробництво товарів зроблених в Україні», — зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Зараз підприємство виробляє близько 10 тис. тонн макаронних виробів та 800 тонн локшини швидкого приготування, з яких 486 тонн макаронних виробів та 100 тонн локшини швидкого приготування експортується.

Нагадаємо, можливість страхування від воєнних ризиків інвестицій в розвиток переробки та експорту товарів передбачена змінами до Закону «Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності».

Інвестор (український чи іноземний) може звернутися до ЕКА та отримати захист інвестиції, якщо: